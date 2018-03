La fibra ottica arriva Lanciano e nell’area industriale della Val di Sangro

LANCIANO. La società di trasporto della regione Abruzzo Tua ha siglato un accordo con l’operatore di telecomunicazioni Fastweb che consente di portare la rete di nuova generazione a imprese e famiglie del comune di Lanciano e della zona della Val di Sangro.

L’accordo è stato presentato presso la sede della Divisione Ferroviaria Tua a Lanciano, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, del consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D’Alessandro, del presidente di Tua Luciano D’Amico, del consigliere delegato alla Divisione Ferroviaria di Tua SpA Giovanni Di Vito e di Sergio Scalpelli Direttore delle Relazioni Esterne di Fastweb.

Grazie all’accordo, Fastweb poserà un cavo a 96 fibre ottiche nel cunicolo ferroviario esistente tra le stazioni di San Vito Chietino e Lanciano, lungo circa 11 chilometri, collegando la propria dorsale adriatica alla centrale di Lanciano.

Nell’ambito dell’accordo firmato è già prevista la posa di un cavo, sempre sfruttando l’infrastruttura ferroviaria della Divisione Ferroviaria di Tua che dalla stazione di Fossacesia-Torino di Sangro raggiungerà l’area industriale della Val di Sangro.

I riflessi positivi dell’arrivo della fibra ottica sono molteplici, non solo per la società di trasporti ma in generale anche per le sedi della pubblica amministrazione e le aziende del territorio con collegamenti simmetrici ad elevata capacità, miglioramento della velocità, stabilità e potenza dei collegamenti Internet.

In particolare, la società di trasporto potrà avvantaggiarsi della tecnologia con la fibra ottica per diversi aspetti quali rendere il collegamento veloce delle tre pertinenze aziendali con la contestuale condivisione degli strumenti informatici nella rete intranet Tua SpA, ma soprattutto per sfruttare al meglio la tecnologia ferroviaria attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza per il controllo della vasta proprietà ferroviaria, il telecontrollo e telecomando delle sottostazioni elettriche di conversione del posto centrale di Lanciano, il telecontrollo e telecomando degli enti di stazione dal posto centrale di Lanciano (controllo remoto del traffico), il sistema di distanziamento e sicurezza dei treni in ogni tratta della linea.

Tutti i collegamenti e le potenzialità che scaturiscono dall’utilizzo della fibra ottica sono garantiti a costo zero, dunque senza gravare sui conti della società Tua.

Certamente sono previsti dei riflessi positivi anche per i privati: per quanto riguarda infatti le abitazioni, la fibra ottica permetterà connessioni Adsl 2+ fino a 20 Megabit al secondo più performanti rispetto a quelle precedenti. La nuova infrastruttura è anche la base per poter sviluppare in futuro il servizio Fiber to the Cabinet con velocità fino a 200 Mbps.

Il presidente D’Amico ha sottolineato le potenzialità per l’intero territorio che garantirà la fibra ottica: «un salto notevole per Tua e per tutte le imprese del territorio che potrà avvalersi dai una rete tecnologica importante per la società di trasporto con innegabili vantaggi sulle performance dei sistemi informativi aziendali e riflessi positivi per tutte le articolazioni aziendali».

«L’investimento di Fastweb a Lanciano è essenziale per aumentare la produttività e competitività del territorio» ha affermato Sergio Scalpelli, direttore delle Relazioni Esterne e Istituzionali di Fastweb.

«Abbiamo trovato in Tua e nell’Amministrazione comunale di Lanciano due partner preziosi per lo sviluppo della digitalizzazione in Abruzzo».