Depurazione: Forum Acqua: «gravissima situazione in provincia Chieti»

CHIETI. I dati dell'Arta continuano ad evidenziare la gravissima situazione in cui versa la depurazione in provincia di Chieti.

Il Forum abruzzese dei Movimenti per l’Acqua ha analizzato tutti i dati e tirato le somme.

Nel primo trimestre 2016 ben 12 controlli sui 29 che hanno indagato il parametro Escherichia coli, pari al 41%, hanno mostrato superamenti del limite consigliato di 5.000 Unita' Formanti Colonia/100ml Record negativi al depuratore Anello di Guardiagrele con 3.800.000 UFC/100 ml (si', tre milioni e ottocentomila a fronte del limite di cinquemila) e al depuratore in localita' chiuse a San Buono con 2.900.000 UFC/100 ml. Forti criticita', con valori oltre i 100.000 UFC/100 ml anche a Bucchianico (110.000 UFC/100ml), Pollutri (150.000 UFC/100 ml) e Paglieta (140.000 UFC/100 ml).

Superamenti meno consistenti ma sempre preoccupanti - prosegue l'associazione - in diversi altri centri: Francavilla al mare (il famigerato depuratore di Pretaro), Cupello, Fara Filiorum Petri, Monteodorisio, Arielli, Rapino e Guardiagrele (con l'altro depuratore...).

Arta ha pubblicato anche i risultati finali del 2015 che riportano ovviamente molti piu' campionamenti e i dati per un numero piu' elevato di depuratori.

«Ricordiamo – sottolinea il Forum - che avevamo già redatto un dossier sui primi tre trimestri del 2015 ma l'Arta, dopo la sua diffusione, disse che li aveva forniti incompleti, mancando circa il 40% dei campioni (in ogni caso gli altri dati che avevamo riportato erano giusti)».

Basta scorrere i risultati per scoprire che le criticità, come già denunciato, sono diffusissime e interessano tantissimi comuni, molti dei quali non ancora controllati nel 2016.

Si evidenziano veri e propri 'incubi', come il dato di 41 milioni) UFC/100 ml di Eschechia coli a Celenza sul Trigno (località Tratturo).

La 'soglia psicologica' del milione di Escherichia coli e' stata superata in ben 8 comuni. Oltre a Celenza, S. Martino sulla Marrucina, Altino, Lentella, Ripa Teatina, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna.

Per l'associazione si conferma la situazione disastrosa «degna di un paese del sud del mondo della depurazione nella regione. Queste sono le condizioni degli impianti piu' grandi, non vogliamo neanche immaginare lo stato delle fosse Imhoff... Ci chiediamo: gli amministratori non provano vergogna per questa situazione? Ricordiamo che i sindaci eleggono i Consigli di Amministrazione delle societa' di gestione del Servizio Idrico Integrato e siedono nelle assemblee che deliberano i bilanci. E' vero che servono nuovi depuratori - commenta infine il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua - ma e' indispensabile dimostrare di saper far funzionare quelli esistenti, altrimenti rischiamo di costruire solo nuove cattedrali, non nel deserto ma tra i liquami».