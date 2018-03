A Martinsicuro il sindaco vieta di criticare la pista ciclabile e minaccia querele

MARTINSICURO. La curva non è stretta, i cordoli non ci sono, tutto è perfetto perchè lo dicono i tecnici che hanno approvato il progetto. E per il futuro non vi permettete più di criticare.

Il senso è più o meno questo ma per chi invece preferisce le parole esatte del sindaco Paolo Camaioni contro il Coordinamento ciclabili Teramo può leggere il documento in calce.

Sta di fatto che il primo cittadino di Martinsicuro, uno dei tanti comuni dove si sta costruendo la pista ciclabile più lunga d’Abruzzo sulla costa, non ha gradito le critiche documentate con foto e con riferimenti normativi che indicavano una serie di carenze e violazioni dei parametri che la legge stessa impone per la costruzione di piste ciclabili che siano sicure.

E le critiche del comitato con tanto di foto di curva a gomito avrebbe dovuto indurre almeno ad una piccola riflessione di opportunità magari calandosi nei panni di quei ciclisti che la percorreranno. Invece la reazione è scomposta e paradossale, sia perchè la curva rimane stretta e sia perchè effettivamente il progetto è stato validato e approvato. Ma il punto magari sarebbe proprio questo: è vero che esistono norme che impediscono la costruzione di curve strette?

E’ vero che il progetto è stato approvato e contiene cuve strette vietate?

Allora visto che il sillogismo non è un opinione qualcosa che non va c’è.

Che si fa? Meglio minacciare di denuncia cittadini scrupolosi a volte anche più di tecnici e sindaci.

Insomma una brutta pagina. Eppure sarebbe bastato poco a fare una verifica nel merito...

Tra le altre cose il Coordinamento ciclabili aveva diramato un comunicato inviato e pubblicato da moltissime testate ma il sindaco se la prende solo con il quotidiano La Città che evidentemente legge.

Il Coordinamento da parte sua ha spiegato che da anni «compie un servizio di osservazione degli interventi sulla ciclabilità in provincia di Teramo, e non solo, allo scopo di indirizzare le amministrazioni verso azioni mirate, efficaci ed efficienti evitando di spendere soldi pubblici per opere fatte male o, peggio, inutili».

«Non ci era mai capitato», dicono, «come è accaduto per Marinsicuro, che l'amministrazione ci scrivesse invitandoci ad astenerci "per il futuro, dall'esprimere giudizi diretti a creare timori infondati nei futuri fruitori della pista ciclabile truentina", minacciando, noi e un incolpevole giornale che aveva riportato il nostro comunicato stampa, "di dare mandato all'Area Avvocatura dell'Ente di intraprendere tutte le iniziative dirette a tutelare l'immagine e la reputazione del Comune di Martinsicuro».



Come detto l’associazione ha solo fatto notare all'amministrazione che la pista ciclabile da poco realizzata con i fondi del progetto Bike to Coast (fondi pubblici, quindi di tutti i cittadini) in alcuni tratti non rispetta i raggi di curvatura minimi previsti dalla normativa vigente (minimo 3 metri dal margine interno, come da art.8, comma 5, del DM 557/1999) e che nel mezzo di tali curve sono state posizionate griglie per la raccolta delle acque che potrebbero costituire un ulteriore problema per il transito dei ciclisti (art. 12, comma 2, DM 557/1999) a causa del leggero incasso nel piano stradale.



Il coordinamento poi si dice pronto ad un confronto pubblico.

PISTA CICLABILE LETTERA MARTINSICURO by PrimaDaNoi.it