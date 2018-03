Pescara ricorda Andrea Pazienza a 60 anni dalla nascita

PESCARA. Anche Pescara ricorderà con una serie di iniziative il fumettologo Andrea Pazienza, a sessant'anni dalla sua nascita (avvenuta il 23 maggio del 1956).

Ieri mattina a Palazzo di Città l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo Paola Damiani hanno illustrato le iniziative in calendario per ricordare l'artista pugliese che visse a Pescara da giovane frequentando il Liceo Artistico Misticoni.

«In questi giorni Pazienza avrebbe compiuto sessant'anni e vogliamo festeggiare il suo compleanno così come avrebbe fatto lui e cioè non con qualcosa di rituale e formale ma con una grande festa che esplori Pazienza sotto tutti i punti di vista perché la nostra città oltre ad aver intitolato una strada ad Andrea Pazienza, ha messo in cantiere con studenti, artisti e tanti cittadini una serie di iniziative e appuntamenti che culmineranno in una festa che si terrà il 22 maggio in via Pazienza in cui si rivivranno quelle atmosfere, quel clima, quella bellezza, quelle genialità care a Pazienza e che culmineranno attraverso varie professionalità in diverse manifestazioni artistiche. Ma vorrei ricordare anche il libro di Luigi Di Fonzo, le mostre e workshop sull'artista, il concerto di Andrea Piermattei e la Pazdalata ovvero una pedalata in bici con le sagome di Andrea Pazienza».

La Fondazione Pescarabruzzo, come ha spiegato la presidente Paola Damiani «curerà invece Giallo Artistico, un mediometraggio ispirato a Zanardi, uno dei personaggi più famosi di Pazienza. La proiezione in prima assoluta ci sarà il 25 maggio al Cinema Massimo. Come Fondazione abbiamo voluto dare il nostro contributo per ricordare un artista importante come Pazienza che ha rappresentato tanto per la città di Pescara».



GLI EVENTI

PAZ FEST(A) 22 maggio,

Giardino in Via Andrea Pazienza (dietro piscine Le Naiadi) oppure Circolo Aternino, Piazza Garibaldi (in caso di maltempo)

Evento promosso da Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e Assessorato Verde Pubblico, ideato e coordinato da Paolo Ferri (We Care Abruzzo), con la collaborazione della Scuola Internazionale dei Comics. Si intende dar vita ad una giornata dedicata al ricordo di Andrea Pazienza e al suo rapporto con la città che lo ha ospitato negli studi liceali artistici, alla stregua di una festa di compleanno per una persona ancora in vita.

programma:

ore 10: Pazalata, pedalata pazienziana da Piazza I Maggio con soste presso i luoghi pazienziani, Liceo Artistico, ex Convergenze, etc.

ore 12: arrivo in Via A. Pazienza

ore 17: Live Painting con dj set pazienziano (autori di fumetti e allievi scuole dipingeranno dal vivo)

ore 17.30: saluti Sindaco

ore 18: Paz&Pert, recital ironico-satirico a cura del Teatro Senza Fissa Dimora, con Federico Sponsilli, Alberto Sator Grosso, Rebecca Di Renzo

adattamento del testo e regia: Federica Vicino

ore 18.20: concerto live di Andrea Piermattei

ore 19.10: presentazione libro “Il mio nome è Pentothal” del giornalista de Il Centro, Luigi Di Fonzo, pubblicato da Ianieri edizioni.

ore 20.45: incontro con regista e cast del film “Giallo artistico”,

Inoltre: spazio kids con le favole di Pazienza; area pic nic; spazio proiezioni video di interviste e opere di Pazienza;

Mi Ricordo, Paz, mi ricordo, Arte e cultura a Pescara ai tempi di Andrea Pazienza lunedì 23 maggio - La Feltrinelli Pescara, ore 18.30

Antonio Zimarino e Paolo Ferri danno vita ad un omaggio ad Andrea Pazienza nel giorno in cui il genio del fumetto italiano, formatosi a Pescara negli anni del Liceo Artistico, avrebbe compiuto 60 anni. Materiali inediti in foto e documenti degli anni bollenti in cui Pescara era un avamposto dell'arte contemporanea italiana

“Giallo Artistico” un film di Andrea Malandra una produzione Fondazione Pescarabruzzo e Associazione Culturale Nohaybanda mercoledì 25 maggio, ore 21 - Cineteatro Massimo

La storia del mediometraggio si svolge a Pescara.

La trama surreale si dipana tra personaggi improbabili e location pescaresi evolvendo verso una storia in giallo.

L'atmosfera creata dalle immagini, la loro relazione con i suoni e il modo di concepire il film, altalenante tra narrazione lineare e destrutturazione della narrazione, si avvicina ed evoca il mondo fumettistico pazienziano. Inoltre il lavoro degli attori e la loro immersione nell'ambiente e nei personaggi fanno parte di una sperimentazione della messa in scena.

Workshop su Andrea Pazienza in PreVisioni – a cura di Indierocket Festival venerdì 3 giugno – Circolo Aternino. Piazza Garibaldi

All'interno di PreVisioni, un evento anticipatorio dell'Indierocket Festival 2016 ospitato dal Circolo Aternino, prenderà vita un workshop di fumetto condotto dal disegnatore Bruno Letizia (docente della Scuola Internazionale dei Comics di Pescara) affiancato da Paolo Ferri, totalmente dedicato all'arte e alla vita di Andrea Pazienza.