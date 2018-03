Balneazione Pescara, dati migliorano. Alessandrini vuole togliere i divieti ma rischia denuncia

PESCARA. Giornata altalenante ieri per Pescara e i dati sulla balneazione.

Mentre in Comune si festeggiava il miglioramento dei dati nella parte nord, nella zona sud è stato individuato un nuovo scarico abusivo.

La sensazione è che tutta l’estate potrebbe procedere così come una altalena che sale e che scende. E seduto lì sopra c’è il sindaco Marco Alessandrini destinato a vivere la stagione balneare in bilico, tra sospiri di sollievo e mani tra i capelli.

«Il dato significativo vede la conferma della balneabilità nel punto di campionamento di viale Muzii, per il quale – hanno spiegato ieri il sindaco Marco Alessandrini e il vice sindaco Enzo Del Vecchio - essendo il secondo dato positivo, si procederà a richiedere alla Regione Abruzzo l’autorizzazione alla revoca del divieto di balneazione con le motivazioni dell’intensa attività che ha riguardato l’eliminazione delle fonti di inquinamento del fiume Pescara».

Ma su questo aspetto potrebbe mettersi di traverso il Forum dell’Acqua che proprio due giorni fa aveva avvisato che non bastano due dati positivi per cancellare l’interdizione.

Amministratori e funzionari che dovessero riaprire alla balneazione basandosi esclusivamente su due analisi positive agirebbero contra legem, ha spiegato chiaramente Augusto De Sanctis che si è detto pronto in quel caso a denunciare tutto alla Procura e alla Commissione Europea.

Per quanto riguarda invece il punto di campionamento di via Galilei, il dato è risultato negativo, diversamente da quello del 18 di aprile e pertanto l’Arta ha proceduto ieri stesso a ripetere il prelievo, i cui esiti verranno resi noti fra 48 ore.

E si conferma il dato negativo pure per via Balilla e i prelievi in questo punto verranno ripetuti dall’Arta secondo il calendario ufficiale della stagione balneare.

In merito a questi ultimi due punti, Alessandrini spera in un dato positivo al prossimo campionamento, in virtù del fatto che nella serata di mercoledì è entrato in funzione il DK15 riguardante il collettore nord, la cui attivazione ha determinato l’eliminazione degli scarichi lungo la sponda sinistra del fiume Pescara, che sono stati finalmente convogliati al depuratore.

E poi c’è Fosso Valleunga: nelle prime ore di ieri durante un'operazione di monitoraggio è stato individuato un nuovo scarico anomalo proprio lì, zona Porta Nuova.

Il personale comunale ha subito fatto i prelievi per accertare la natura e dopo aver effettuato il campionamento ha avvisato l'Aca. Poco dopo e' stato effettuato un sopralluogo congiunto fra tecnici del Comune e Aca che hanno provveduto a svolgere un'ispezione visiva lungo la condotta.

La sorpresa non si è fatta attendere quando in un pozzetto è stato riscontrato il mancato funzionamento di una pompa del collettore delle acque nere che sversavano direttamente nel canale. Un’anomalia che è stata peraltro confermata dalle analisi dell’Arta proprio nel canale, che hanno registrato una punta di escherichia coli pari a 7,5 milioni di unità. Di questo malfunzionamento l’Aca ha dato comunicazione a tutti gli enti interessati ieri mattina alle 12,19, insieme alla notizia del ripristino del corretto funzionamento del sistema.

«Ancora una volta è il Comune a dover individuare elementi di criticità sul sistema della qualità delle acque, quando invece questo dovrebbe essere di esclusiva competenza dei singoli soggetti gestori delle varie reti e impianti», ha contestato il sindaco.

«Un fatto che non può non che far richiamare tutti gli enti che a vario titolo sono deputati alla gestione, vigilanza e controllo del sistema fognario e dei canali di scolo ad un’attività di controllo più intenso e puntuale, poiché situazioni simili determinano contraccolpi di immagine che la città e gli operatori della balneazione non possono più permettersi».

NASCE TASK FORCE

Nasce la task force per il monitoraggio dell'inquinamento delle acque del fiume Pescara, degli altri corsi d'acqua, e loro affluenti, e del mare. Le azioni intraprese dal Gruppo di lavoro verranno, di volta in volta, riferite al Prefetto che valuterà di intervenire, unitamente agli uffici di riferimento, sugli enti che risultano destinatari delle operazioni volte ad eliminare gli inconvenienti che danno luogo all'inquinamento. La task force, coordinata dal Viceprefetto Vicario, è composta da rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e della Provincia, nonché della Direzione Marittima, delle Forze di Polizia e della Forestale, tutti esperti in materia ambientale. All'attività di monitoraggio delle cause di inquinamento e di controllo della sua evoluzione, potranno di volta in volta prendere parte anche rappresentanti della AUSL di Pescara e dell'ARTA, nonché i Sindaci dei Comuni rivieraschi per i tratti fluviali interessati»