Istituti San Giovanni Battista, «ritmi insostenibili e pagamenti in ritardo»

CHIETI. Il sindacato CISAS - Confederazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi, insieme ad altra sigle sindacali chiede l’intervento delle autorità per la soluzione della gravissima situazione in cui versano i dipendenti degli Istituti Riuniti San Giovanni Battista di Chieti e della costituita Azienda per Servizi alla Persona della Provincia di Chieti, che assicurano i servizi di assistenza ad anziani e disabili.

I lavoratori, spiegano il segretario aziendale Fiorella Colantoni e il segretario provinciale Ginevra Nardone, «sono costretti a sostenere ritmi di lavoro sempre più pesanti in conseguenza della predisposizione di turni lavorativi che tengono conto del personale di ruolo solo virtualmente in servizio, non contemplando le situazioni di certificata inabilità al servizio e le assenze dal lavoro».

Ma i dipendenti sono costretti anche a sopportare «pesanti ritardi nella corresponsione della retribuzione che si protraggono ormai da quasi due anni, mettendo a rischio la possibilità per i lavoratori di sostenere le loro famiglie».

Se è vero che i problemi sono conclamati il Cisas contesta il fatto che l’ente presieduto da Recubini non si è però astenuto dall’affidare incarichi retribuiti all’esterno per la redazione di un “piano industriale”, sebbene avrebbe potuto procedere alla elaborazione del documento direttamente e con il contributo del personale di ruolo.

Invece è stato bandito un avviso pubblico per “ricerca di professionalità per l’attivazione piano aziendale di riequilibrio economico-finanziario”.

Sempre il sindacato contesta l’affidamento di «numerosi incarichi per l'assistenza e difesa dell'Ente contro i propri dipendenti che legittimamente rivendicano il pagamento di differenze retributive in esecuzione di plurime Sentenze emesse dal Tribunale Sezione Lavoro di Chieti, confermate dalla Corte d'Appello Sezione Lavoro dell'Aquila e, da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione».

Queste sentenze che impongono all'ente l'applicazione al personale del contratto nazionale Comparto Sanità fin dal 2001 sono state e sono disattese da anni, determinando il «perpetuarsi di una situazione di grave illegalità ed il moltiplicarsi del contenzioso, determinato dall'ottuso silenzio dell'ente rispetto alle richieste dei dipendenti, che fin da subito ed in maniera evidente risultavano obiettivamente fondate».

Ad oggi la capacità economica dell'ASP dipende dai finanziamenti pubblici a rimborso che la stessa riceve per l'erogazione dei servizi.

L'iter per l'erogazione di tali rimborsi è, però, evidentemente farraginoso e complesso, risolvendosi in una sorta di triangolazione o, addirittura, quadrangolazione tra Azienda-Comune-ASL-Regione, con estenuante allungamento dei tempi di erogazione a discapito dei servizi stessi e, ancora una volta, del personale.

Lo snellimento di questo iter secondo il Cisas «riverbererebbe certamente positivi riflessi sulla gestione complessiva».

Ma i rimborsi riconosciuti all'Azienda siano fermi ad una quantificazione risalente ad oltre dieci anni fa, e cioè al 2001, e non sono mai stati rivalutati.

«Il loro adeguamento», sottolinea il sindacato, «comporterebbe una migliore risposta qualitativa e quantitativa alle esigenze dei cittadini utenti, e porterebbe dei vantggi all'Ente stesso che a tutt'oggi non ha ricevuto nemmeno gli aumenti Istat».