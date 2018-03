Pescara. Sgomberato il mercato degli extracomunitari. Ecco tutta la verità

PESCARA. Con un blitz delle forze dell'ordine che ha preso il via poco dopo le 4, e' stato smantellato il mercatino dei senegalesi situato nell'area di risulta delle ferrovie, a Pescara, e sono in corso le operazioni di bonifica della zona predisposte dal Comune. A supporto di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e personale del Corpo forestale in servizio in citta', i rinforzi arrivati da Napoli, Bari e Senigallia che si sono trovati di fronte una cinquantina di ambulanti.

Nella notte i senegalesi hanno infatti promosso un presidio per assistere alle operazioni e hanno potuto contare sull'appoggio, tra l'altro, di Rifondazione comunista. Non hanno opposto, pero', particolare resistenza, sono stati subito bloccati e la zona e' stata transennata. Dopo venti anni di permanenza nella zona sono spariti i circa 150 banchi e gli ombrelloni sistemati sotto il rilevato ferroviario e con essi la merce contraffatta che veniva venduta all'interno del mercatino, una parte della quale e' stata trovata anche stanotte.

Sul posto sono stati recuperati, tra l'altro, i marchi taroccati da applicare sugli articoli. Oltre ai banchi (che finiranno in magazzino con gli ombrelloni usati a copertura del mercatino) c'era tutto il necessario per stazionare nell'area sia di giorno che di notte: tv, parabola, piastre per cucinare, frigorifero, carrozzine.





ECCO TUTTA LA VERITA’

L’area di 800 metri quadrati si trova in prossimità della massicciata dei binari sud del tracciato ferroviario.

La proprietà dell’area è di Rete Ferroviaria Italiana che l’ha concessa in uso al Comune.

Lì anni fa si era insediato il mercatino degli extracomunitari nato con la finalità di sviluppare «un processo di integrazione tra la comunità locale e quella straniera» con la commercializzazione di prodotti tipici dell’artigianato etnico. Ben presto, però, la merce che è comparsa sui banchi era sempre più irregolare e meno artigianale. Per la maggior parte prodotti contraffatti, abbigliamento, borse, scarpe, cd, occhiali da sole. In questi anni sono stati tantissimi i blitz delle forze dell’ordine per sgominare il mercato del falso ma puntualmente la merce tornava ad essere messa in vendita. Lo ha accertato anche l’autorità giudiziaria. Nel corso degli ultimi controlli la merce illegale è stata trovata in alcuni sottobanchi, all’interno di contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, nascosti tra l’erba alta all’interno di un improvvisato camerino con tanto di tenda malmessa.

I commercianti, hanno riferito dalla Municipale, non hanno mai collaborato con le forze dell’ordine e non hanno mai indicato i responsabili di quei prodotti contraffatti.

Come ammette anche il Comune nella nuova ordinanza di sgombero l’area «si è contraddistinta per il rilevante degrado» a causa del pessimo stato manutentivo e per l’installazione di manufatti abusivi «dove viene svolta un’attività di vendita non autorizzata da parte di soggetti privi di titoli abilitativi».



L’ORDINANZA MAI OTTEMPERATA

E nell’ordinanza di oggi si ricorda anche la firma dell’altra ordinanza, quella del 1° agosto dell’anno scorso «mai ottemperata», specifica il sindaco, «ma differita per la condivisione di un piano d’azione finalizzato al confronto tra le parti». Un piano fallito e così oggi, 9 mesi dopo quella prima firma, Alessandrini prende in mano la situazione.



LA SVOLTA

La svolta è arrivata nelle scorse settimane su impulso di un controllo richiesto dal dirigente del servizio Mercati del Comune, Gaetano Silveri, che ha richiesto alla polizia Municipale (reparto tutela del consumatore) di verificare se gli operatori commerciali che sono indicati nell’elenco fornito dal rappresentante dei commercianti extracomunitari fossero realmente presenti nell’area del mercato.

E dalla verifica non sono mancate sorprese. Stando alla relazione del Comando di polizia municipale dei primi giorni di aprile, infatti, è emerso che la maggior parte dei cittadini extracomunitari titolari dei permessi in realtà non vive a Pescara: non solo non sarebbero reperibili ma da informazioni degli amici è emerso che la maggior parte oggi soggiorni regolarmente in Senegal.



IL FALLIMENTO DEL NUOVO MERCATO

E sempre nella delibera di sgombero il sindaco Alessandrini ha dovuto ammettere quello che fino a qualche giorno fa gli contestava la maggioranza di centrodestra e si legge a chiare lettere nel documento ufficiale: «il percorso amministrativo volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni e il trasferimento degli ambulanti nel sistema mercatale rionale non ha registrato un positivo riscontro».

Su 139 venditori, infatti, in 45 giorni di attivazione dello sportello Urp, si sono presentati solo 45 venditori per regolarizzare la propria posizione.



AUT AUT DEL PREFETTO

Insomma anche con tutta la buona volontà di mantenere in piedi il mercatino dei senegalesi il sindaco Alessandrini si è trovato praticamente obbligato a firmare l’ordinanza soprattutto dopo la riunione tecnica di coordinamento presieduta 8 giorni fa dal prefetto Francesco Provolo.

In quella occasione infatti è emerso che «la acclarata illegalità che regna nello spazio occupato (ormai ritrovo di merce contraffatto o provento di furto) impedisce ulteriore tolleranza».

Da qui l’invito al sindaco di procedere con lo sgombero e vietare l’accesso all’area. Lì, infatti, stamattina, al termine delle operazioni, dovranno essere sistemate una recinzione e delle transenne con tanto di sigilli.

Inoltre l’Enel dovrà pure procedere all’interruzione della somministrazione di energia elettrica.



