Tua, Satam e i prezzi stracciati: Pescara – Napoli a 50 centesimi

ABRUZZO. La concorrenza è agguerrita e anche Tua e Satam passano al contrattacco e si travestono da mezzi di trasporto low cost, almeno per i più veloci che riusciranno ad accaparrarsi il biglietto.

Costerà cinquanta centesimi, meno di un caffè, viaggiare sulla tratta Abruzzo-Molise-Campania, con i mezzi di Tua e di Satam.

Le nuove tariffe flessibili, a partire da 50 centesimi, saranno in vigore da lunedì 23 maggio, data in cui si potranno acquistare i titoli di viaggio su tuabruzzo.it e gruppolapanoramica.it/satam pagando con carta di credito/prepagata o presso la rete delle ricevitorie SISAL attive in tutta Italia, oltreché nei cinquecento punti vendita autorizzati delle due aziende di trasporto.

I biglietti a tariffe speciali sono disponibili in numero limitato fino ad esaurimento dei posti ad essi dedicati.

«Scendono le tariffe ma la qualità del servizio offerto dalle storiche aziende di trasporto abruzzesi resta un punto di forza», assicurano dalle due aziende: «viaggiare da Pescara a Salerno – passando per Chieti Scalo, Sulmona, Roccaraso, Castel di Sangro, Colli a Volturno, Venafro/Roccaravindola, Vairano Scalo, Caserta e Napoli oppure per Francavilla, Lanciano, Vasto/San Salvo, Termoli, Campobasso, Benevento e Avellino – sarà ancora più piacevole con il comfort e la sicurezza offerti da autobus gran turismo di ultima generazione dotati di Wi-Fi gratuito, toilette, prese di corrente, porte usb, poltrone reclinabili, sistemi di climatizzazione d’avanguardia, multi video e lettore dvd».

Tua è l’azienda di trasporto pubblico locale nata dalla fusione per incorporazione in Arpa spa, autolinee regionali pubbliche abruzzesi, di FAS spa, Ferrovie Adriatico Sangritana di Lanciano, e di GTM spa, gestione trasporti metropolitani di Pescara. Gestisce l’80% del servizio di trasporto pubblico di persone abruzzese e opera nel territorio regionale.

Tua, nonostante le contestazioni dei sindacati che da mesi si battono per risolvere questioni varie (dal biglietto unico al livellamento degli stipendi) può essere annoverata tra le realtà più importanti del TPL nazionale perché presenta numeri e dati aziendali consistenti: l’azienda ha una flotta di 895 autobus, 16 treni a trazione elettrica per il trasporto di persone e 16 locomotive per il trasporto merci.

Satam – che focalizza il proprio business sulle autolinee intercity a lunga percorrenza, sulle autolinee regionali e sul noleggio pullman gran turismo – fa invece parte del Gruppo La Panoramica che trasporta, ogni anno, oltre 4 milioni di persone e che include al suo interno: La Panoramica, costituita nel 1948, che gestisce il trasporto urbano nella Città di Chieti da oltre quarant’anni; Satam Incoming Abruzzo che accoglie i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie della regione; Satam Eventi che cura l’organizzazione di convegni aziendali per conto di società ed enti istituzionali; Satam Viaggi a Pescara e Teate La Panoramica a Chieti che sono agenzie di intermediazione con esperienza ultra trentennale; infine, Partinsieme che gestisce l’organizzazione di viaggi di gruppo in Italia e all’estero, accompagnando ogni anno oltre 10.000 persone.