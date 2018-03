Pescara. «Appalto pilotato in procura», a processo il cancelliere D’Anniballe

PESCARA. Un appalto pilotato dentro la procura, al quinto piano dove ci sono gli uffici del procuratore di Pescara da una parte e la sala intercettazione dall’altra? E' questa l'ipotesi ma la procura non c’entra perchè sotto accusa è finito solo un dipendente, il capo cancelliere Luigi D’Anniballe responsabile della tecnostruttura e della parte amministrativa degli uffici giudiziari.

L’ipotesi è quella di aver favorito, e dunque pilotato, un appalto per l’affidamento del servizio di intercettazione ambientale, cioè quel delicatissimo servizio che è il cardine di ogni ufficio investigativo.

Con le audizioni dei testimoni, stamattina, si è entrati nel vivo del processo davanti al Tribunale monocratico di Pescara (D’Arcangelo) a carico di D'Anniballe che all’epoca dei fatti contestati era dipendente del tribunale impiegato nella segreteria del procuratore.

Il capo di imputazione parla di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", perche', secondo l'accusa, nel settembre del 2012 avrebbe pilotato un appalto per la gestione delle intercettazioni ambientali e telematiche a favore della società Ips Spa di Aprilia, estranea ai fatti.

Questa mattina sono stati ascoltati sette testimoni dell'accusa (pm onorario Federica Cavallo): il vice questore aggiunto Dante Cosentino, che ha riferito brevemente sulle modalita' delle indagini; l'amministratore delegato, il responsabile commerciale e i collaboratori della Ips Spa, che hanno spiegato come la ditta vincitrice dell'appalto del 2012 avesse svolto altri servizi nello stesso ambito, per la Procura pescarese, attraverso i consulenti esterni Danilo Alonzi e Antonio Fiorentino.

Tra i testimoni anche Antonio Smerilli, all'epoca dirigente della segreteria e creatore della tecnostruttura, oggi collaboratore e consulente del presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

Smerilli ha riferito che «nel giugno del 2012, a causa di un grave disservizio, venne sollevata dall'incarico la societa' che fino a quel momento si era occupata della gestione delle intercettazioni ambientali e telematiche, e si rese necessaria l'indizione di una gara per affidare l'incarico ad una nuova ditta».

Secondo il legale dell'imputato, l'avvocato Giuliano Milia, venne avviata una sorta di operazione "trasparenza", attraverso la definizione di 11 criteri tecnici con relativi punteggi, per individuare le condizioni migliori, nell'ambito di una decina di ditte contattate e interessate a presentare un'offerta.

La proposta dell'Ips Spa sarebbe risultata quella piu' adeguata alle esigenze della Procura, ma dopo la convenzione stipulata con l'azienda di Aprilia e sottoscritta anche da un magistrato, alcune delle ditte escluse si sarebbero lamentate, telefonicamente e con segnalazioni scritte. L'udienza e' stata aggiornata al prossimo 20 gennaio per ascoltare tre testimoni della difesa. L'avvocato Milia non ha richiesto l'esame dell'imputato.







CHI E’ D’ANNIBALLE

Luigi D'Anniballe è originario di Canosa Sannita, nel suo passato c’è anche una candidatura a sindaco con il centrosinistra e da anni lavora in procura come amministrativo.

E’ stato assistente del giudice Michele Ramundo e nell’ultimo decennio è stato vertice e referente degli uffici della procura nonchè della tecnostruttura creata insieme ad Antonio Smerilli. D’Anniballe è competente ed è noto tra i dipendenti per essere uno che si accolla e risolve i problemi, pignolo e preciso ed orgoglioso dei risultati raggiunti.

Nel 2012 è lui che cura la parte burocratica della gara di appalto contestata ma lui si difende spiegando che si è dovuto agire per risolvere un problema urgente e che non avrebbe avuto alcun interesse o guadagno a favorire la ditta. Infatti dalle indagini non sono emerse utilità o guadagni incassate da D’Anniballe.







L’APPALTO PER LE AMBIENTALI

Intorno al 2011 la procura che non è più soddisfatta del servizio di ascolto ambientale effettuato dalla ditta incaricata decide di affidarsi a qualcun altro. Sono intervenute “difficoltà” che avrebbero danneggiato addirittura alcune operazioni investigative ed è per questo che si decide di avviare una nuova gara solo per la parte che riguarda l’ascolto ambientale, lasciando in essere il rapporto con la ditta che svolgeva le intercettazioni telefoniche.

Nel 2012 viene pubblicato il bando a cui partecipano altre ditta. La spunta proprio la Ips che già lavorava al quinto piano (il contratto è ancora in essere). Contratti e convenzione tra procura e ditta vengono firmati nel periodo in cui sta per insediarsi il nuovo procuratore De Siervo.

Succede che poi si presentano alla polizia di Pescara due collaboratori della ditta che raccontano una storia molto delicata. Uno di questi è Antonio Fiorentino che dice di conoscere D’Anniballe e che questi gli avrebbe offerto la possibilità di lavorare con lui in procura a partita Iva. Fiorentini si apre la partita iva ed un conto in banca e diventa collaboratore della Ibs anche se di informatica non capisce nulla. Il consulente Fiorentini racconta anche che inizia a notare qualcosa di strano perchè il cancelliere avrebbe chiesto di poter custodire il token legato al suo conto bancario così da non poter essere libero di svolgere operazioni sul suo conto dove nel frattempo la Ibs ha già ha accreditato 60mila euro.

Fiorentini racconta molti altri particolari come alcuni acquisti effettuati con i 60mila euro: attrezzature varie che sarebbero state richieste dal cancelliere.

L’uomo racconta molti altri particolari e capisce di essere stato uno strumento. La Squadra Mobile di Pescara gli crede e riferisce al magistrato (Mirvana Di Serio) che apre un fascicolo e inizia l’indagine che non si è avvalsa di intercettazioni per ovvi motivi....

Vengono eseguite alcune acquisizioni di atti e sentiti testimoni: gli investigatori ritengono di poter provare anche documentalmente che proprio il capo cancelliere avrebbe favorito la Ibs anche attraverso il sistema di punteggi.







LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE RIGETTATA

L’inchiesta non è stata semplice ed ha imbarazzato e sorpreso non poco gli stessi vertici della procura, dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini al procuratore Federico De Siervo, mentre ha scosso i dipendenti che sono stati raggiunti da voci non sempre precise anche perchè l’inchiesta è stata subito secretata.

Tra il 2013 ed il 2015 le indagini si sono concluse e la procura ha chiesto al giudice per l’udienza preliminare di archiviare le accuse ma il giudice Nicola Colantonio, tra le sue prime decisioni da gup, ha deciso per l’imputazione coatta, cioè ha obbligato il pubblico ministero a formulare il capo di imputazione rinviando D’Anniballe a giudizio.

La prima udienza è stata interlocutoria mentre quella di oggi doveva essere quella decisiva per assestare l’accusa ma questa mattina dal racconto dei testimoni sono emersi pochi particolari e per giunta confusi tanto che la vicenda è risultata di difficile comprensione per i più.







IL SOSPETTO E LA RETE PARALLELA

Parallela a questa vicenda si snoda quella più nebulosa della scoperta di una sorta di rete informatica intranet parallela a quella ufficiale per informatizzare gli uffici giudiziari e facilitare il lavoro e l’archivio. Un progetto che pare abbia avuto anche il plauso del ministero che lo ha in parte finanziato.

Solo dopo la notifica dell’avviso di garanzia a D’Anniballe -e per un caso fortuito- la stessa procura ha scoperto che questo nuovo sistema riusciva ad archiviare tutti i dati delle varie segreterie dei pm, comprese le iscrizioni nel registro degli indagati, le intercettazioni telefoniche e tutti gli altri dati dei fascicoli, anche quelli secretati o comunque coperti da segreto. La stessa procura dal 2013 ha dunque avuto contezza che i due collaboratori della società esterna che gestiva la sala intercettazione ed estranei alla amministrazione giudiziaria potevano disporre di una mole immensa di informazioni riservate su tutte le inchieste pescaresi per giunta in tempo reale.







Alessandro Biancardi