Erosione costa, partiti i lavori davanti alle Naidi. Spina: «esperimento potrebbe fallire»

PESCARA. E’ cominciata a Pescara la posa di file di pali davanti agli stabilimenti della Pinetina nei pressi delle Naiadi (davanti agli stabilimenti Il Moro, Pinalba, L’ammiraglia, Le Antille, Tahiti, Stella Marina).

Le strutture serviranno per salvaguardare quel tratto di spiaggia eroso dal mare in modo più accentuato rispetto a quelli limitrofi verso nord o sud.

Le file di pali permeabili rallentano le correnti e rallentano quindi anche la velocità della sabbia trasportata da esse, che così ha modo di posarsi più facilmente fra le file dei pali.

Ma il progetto del geometra De Felice non convince fino in fondo Antonio Spina che aveva già presentato una soluzione di questo tipo a maggio dello scorso anno per la salvaguardia delle spiagge.

Dodici mesi fa, infatti, Spina e il suo gruppo di lavoro avevano ipotizzato file permeabili di pali infissi nella sabbia, alternative ai soliti pennelli o alle solite scogliere impermeabili, emerse o soffolte, realizzate con massi di cava.

Ma il progetto che si sta realizzando in questi giorni, come detto, non convince a pieno Spina che spiega: «le file di pali (pennelli permeabili) dovrebbero andare da sporgenza a sporgenza della costa (in questo caso della linea di battigia), altrimenti si rischia di avere un risultato scompensato. Inoltre le file dovrebbero avere una lunghezza massima di almeno 140 metri (nel punto davanti alle Naiadi dove è stata più forte l'erosione) e una minima di 30 metri, a scalare verso le due estremità della costa, che sono la linea di battigia dello stabilimento Orsa Maggiore a sud e la linea di battigia all’altezza della ricongiunzione delle scogliere a nord. Invece sono tutte lunghe 30 metri e sono distanziate fra di loro in modo diseguale».

Secondo Spina, inoltre, la distanza tra ogni fila dovrebbe essere di 100 metri e il terminale di ogni fila dovrebbe lambire la linea gialla ideale che collega le due sporgenze della linea di battigia. Infine il pennello impermeabile in massi di cava esistente nei pressi delle Naiadi, come pure quelli successivi più corti, devono essere rimossi, e i massi ridistribuiti sulle scogliere inabbissatesi, perchè creano erosione sotto-flutto, a seconda del vento dominante e disturbano il funzionamento di tutto il sistema che si vuole proteggere con le file di pali».

Insomma secondo Spina le dimensioni troppo ridotte elaborate dal geometra Di Felice e la concomitante presenza dei vecchi manufatti potrebbero compromettere l’esperimento: «non se viene fatto con le risorse dei proprietari degli stabilimenti (e non della Regione) ma, se anche fosse, non è apprezzabile comunque il modo con cui si porta avanti un tale esperimento su di un’area pubblica, soggetta a concessioni da parte dello Stato».