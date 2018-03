Emergenza balneazione, vecchie barriere antinquinamento stipate nei magazzini della Provincia

PESCARA. Galleggianti anti inquinamento per una spesa di 400 mila euro.

E’ la mossa studiata nelle scorse settimane da Comune di Pescara e Regione per tentare di arginare l’emergenza balneazione. Il rimedio non piace a tutti (risolverà davvero i problemi?, domandano gli scettici) ma secondo le due amministrazioni tentar non nuoce.

L’installazione, come detto, sarà decisamente costosa e non saranno fatte prove in vasca ma dal momento che il problema è serio le istituzioni sono convinte che convenga investire.

Il problema dell’inquinamento del fiume Pescara è dovuto principalmente ai troppi scarichi abusivi che riversano i liquami direttamente nelle acque e l’assenza o il malfunzionamento dei depuratori in alcuni comuni che insistono sull’asta fluviale.

Ma proprio negli ultimi giorni, in seguito ad una indagine interna voluta dal presidente della Provincia Antonio Di Marco e finalizzata ad individuare beni in disuso di proprietà dell’Ente, si è "scoperto" che la Provincia di Pescara possiede del materiale, acquistato molti anni fa, utile per attività relative al contenimento di inquinanti.

Il materiale, però, non è stato utilizzato ma riposto in un angolino a prendere polvere.

Non è che potrebbe tornare utile oggi?

Si tratta, in particolare, come da relazione rimessa dal comandante della Polizia Provinciale, Giulio Honorati, di 3 barriere antinquinamento della lunghezza di 15 metri, di 3 imballaggi contenenti altrettante barriere della medesima lunghezza, un compressore d’aria; un gruppo elettrogeno diesel trifase.

«Mi sono chiesto cosa fare di questo materiale, abbandonato nei nostri magazzini», ha dichiarato lo stesso Di Marco, che così continua: «alla fine ho deciso di scrivere al Comandante della Capitaneria di Porto, Moretti, ritenendo giusto mettere a disposizione tale materiale, che potrebbe risultare utile in caso di sversamento di liquidi inquinanti nelle acque già compromesse del nostro fiume. Questo anche per tener fede al patto, di collaborazione, siglato nel gennaio 2015, per promuovere il risanamento del fiume Pescara e delle acque del porto».

Intanto l’estate è alle porte e le imprese balneari sono molto preoccupate perché il divieto di balneazione rappresenta per loro un grave danno economico oltre che un allarme sanitario per tutti i cittadini e i turisti. E tenere in magazzino qualcosa che potrebbe tornare utile per affrontare l’emergenza è veramente uno spreco.