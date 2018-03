Ex interinali Attiva, il ministero non si pronuncia

PESCARA. Il Ministero del Lavoro non ha detto sì alla stabilizzazione degli interinali di Attiva. Lo ha comunicato ieri al Comune che aveva chiesto un parere.

«L'esito purtroppo non è quello auspicato», ha detto il sindaco Marco Alessandrini, «in quanto il Ministero ha ritenuto di non poter emettere alcun parere, visto il contenzioso giudiziario pendente, al quale rimanda per la definizione della controversia. Allo stato, tanto l'Amministrazione comunale, quanto l'azienda ritengono che per il reclutamento del personale non sussistano percorsi alternativi alle procedure ad evidenza pubblica che prevedono le norme di legge (il caso Livorno è da monito)».

«In attesa dell'avvio delle nuove procedure di assunzione e allo scopo di individuare misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori per cui la NASPI (la vecchia cassa integrazione per intenderci) è già scaduta o scadrà nel corso dell'anno», ha fatto sapere il primo cittadino, «ho formulato un'istanza al Cicas della Regione Abruzzo (Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali) per la concessione dei benefici della mobilità in deroga, in sostanza un prolungamento della NASPI, tanto per i lavoratori cui questa è già scaduta, quanto per quelli a cui scadrà nei prossimi mesi.

Si tratta di una misura eccezionale e straordinaria, che non ha precedenti in Italia, per la cui fattibilità nella giornata di ieri ci siamo al Ministero del Lavoro unitamente a rappresentanti della Regione. Dopo un lungo confronto si è individuato un percorso volto a consentire lo stanziamento di risorse idonee allo scopo, martedì prossimo si riunirà il Cicas, che è l’organo preposto a deliberare in un senso che auspichiamo possa essere favorevole, in modo da dare ai lavoratori e alle loro famiglie almeno il sostegno economico necessario».

«Dopo 127 giorni di pacifica protesta dei 65 ex precari della Attiva, sbattuti fuori dall’azienda, e dopo le decine di promesse fasulle del sindaco Alessandrini», ha detto il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il Gruppo Consiliare di Forza Italia al Comune di Pescara, «siamo tornati come previsto, al punto di partenza: il Ministero non ha dato e non darà soluzioni alla loro vertenza, ci deve pensare il sindaco con la sua amministrazione. Ma Alessandrini invece di intraprendere l’unico percorso possibile, da noi suggerito lo scorso gennaio, ovvero ampliare il range di servizi affidati alla Attiva, come la manutenzione del verde cittadino, incrementando il fabbisogno del personale e aprendo una porta al loro reintegro in azienda, continua a fare spallucce e a ritardare ogni soluzione. Forse non lo ha capito, ma quelle 65 famiglie non toglieranno le tende per farlo contento e il clima, in quel presidio, si sta facendo ogni giorno più caldo, assumendo i contorni di una bomba che gli esploderà in mano e la responsabilità sarà esclusivamente di una giunta comunale incapace di amministrare».