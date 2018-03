In auto con la borsa frigo, quando il malato oncologico non ha diritto al farmaco salvavita

ABRUZZO. Farmacia dell’ospedale di Chieti off limits per i pazienti non residenti nella provincia e così anche per acquistare un farmaco salvavita è necessario salire in macchina, munirsi di borsa frigo e bussare alla porta di chi tecnicamente può fornire il medicinale richiesto.

E’ questa l’ennesima follia di una sanità sempre meno umana e più burocratizzata, a volte pure oggetto di interpretazioni fuori legge da parte di alcuni dirigenti della Asl.

Il tutto rende il percorso dei malati (già difficile) più tortuoso. In questi casi poi è impossibile avere un confronto con i piani alti dell’azienda sanitaria. Risultato: il paziente deve sottostare alle regole imposte senza possibilità di scampo.

Gira in questi giorni, ed è arrivata fino all’associazione Cittadinanza Attiva diretta da Aldo Cerulli, una petizione accorata che ha visto interessati per il contenuto dal Presidente del Consiglio all'ultima autorità locale.

La vicenda parte da una paziente in cura presso il reparto di oncologia di Chieti, frequentato da gennaio 2006 per un tumore al seno, con ricaduta nel 2014 con metastasi ossee. Un calvario lungo 10 anni.

La paziente viene seguita da professionisti seri e molto umani ma da qualche mese è emerso un problema enorme. Infatti a partire da marzo del 2016 i malati oncologici non residenti nel Chietino non possono usufruire della farmacia ospedaliera situata all'interno dell'ospedale in quanto, con una opinabile circolare della Direzione Generale del 15 marzo, vengono negati medicinali salvavita a chi non vive nella provincia.

Questo vuol dire che i familiari dei malati devono recarsi a proprie spese presso un'altra farmacia ospedaliera che invece potrà erogare il medicinale. Dunque nel caso di un residente nella provincia di Pescara bisognerà bussare agli ospedali di Penne, Pescara o Popoli (cavandosela con una quarantina di chilometri) ma un residente nella provincia teramana o aquilana dovrebbe affrontare un vero e proprio viaggio.

Si tratta di medicinali antiblastici salva vita che vengono prescritti dai dottori, che hanno in carico i pazienti, solo dopo aver avuto l'esito delle analisi effettuate lo stesso giorno della somministrazione del medicinale stesso.

«Non basta combattere con queste malattie che purtroppo spesso portano alla non guarigione del paziente», contesta Aldo Cerulli, «ma anche con i burocrati».

C’è da domandarsi con quale coraggio si può decidere di vietare farmaci salvavita e di far vivere ulteriori calvari a persone che già devono combattere con la malattia stessa.

Sembrerebbe, e l’informazione poco trasparente dell’Asl non aiuta a trovare conferma, che ciò venga fatto per contenere le spese dei prodotti farmaceutici (nella determina si specifica infatti che la decisione è presa «a fronte delle criticità emerse dall’analisi dei dati, al fine di contenere i costi inerenti la dispensazione di farmaci e nelle more di specifiche indicazioni regionali»). I salvavita sono estremamente costosi, però non si tiene in debito conto che le spese affrontate per pazienti di diversa Asl vengono girati alle Asl che hanno in carico i pazienti e quindi non rappresentano un costo reale per la Asl erogatrice.

Risultato: l’azienda sanitaria dove sta il degente se ne lava le mani perché fa riferimento a disposizioni regionali e, a veder bene la delibera del Direttore Generale di Chieti, non sono interessati solo i farmaci antitumorali ma tutti i farmaci di provenienza da fornitura diretta delle farmacie ospedaliere.

«Considerata l'elevata migrazione a Chieti da altre ASL il problema è molto grave e sarebbe opportuno che la Regione desse valide indicazioni per impedire interpretazioni che hanno effetti negativi sulla salute dei pazienti», chiude Cerulli.

Alessandra Lotti

INTERVENGONO I NAS

Verifiche dei Carabinieri dei Nas di Pescara, nella direzione della Asl di Chieti, per la vicenda della donna di Abbateggio (Pescara), in cura per un tumore all'ospedale del capoluogo teatino e costretta a procurarsi autonomamente, nella farmacia ospedaliera di Pescara, il farmaco 'salvavita' di cui ha bisogno.

I militari del Nas stanno verificando cosa abbia determinato l'interruzione della dispensazione di farmaci ai pazienti provenienti da altre province. Accertamenti in corso anche per appurare le motivazioni che hanno portato ad emettere la circolare, valutando se siano possibili azioni correttive.