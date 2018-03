E’ morto l’ex assessore di Montesilvano Corrado Carbani

MONTESILVANO. E’ morto Corrado Carbani, ex assessore di Montesilvano.

Lo annuncia una nota del sindaco Francesco Maragno: «Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa. Con la morte di Corrado Carbani, Montesilvano perde un esempio di disponibilità e di grande umanità».

«Con la sua attività politica, Carbani ha portato avanti significativi progetti per Montesilvano. In più di un’occasione ha mostrato lungimiranza e attaccamento alla città. A lui», ha commentato il sindaco, «si deve uno dei primi consorzi intercomunali, con cui vennero messi in condivisione servizi importanti di Montesilvano con alcuni Comuni limitrofi. La città perde anche un importante operatore turistico. A nome personale e dell’Amministrazione Comunale, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia».