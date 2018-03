Lauree facili alla D’Annunzio, 400 titoli a rischio cancellazione

CHIETI. Lauree cancellate con un colpo di spugna: sono oltre 400 i titoli in Scienze sociali che potrebbero avere le ore contate.

Questo perché non sarebbero regolari ma da incasellare tra le cosiddette lauree facili e super veloci: è una vera bufera quella che da qualche settimana si è abbattuta sull’Università di Chieti già provata dagli scontri tra senato accademico e cda, il caso del salario accessorio, rapporti tesi tra sindacati e il direttore generale e Filippo Del Vecchio e da ultimo un rinvio a giudizio per quest’ultimo con l’accusa di violazione della privacy.

Insomma non c’è pace. E l’ultima storia ha dell’incredibile: il Ministero dell’Istruzione, con una nota del 13 aprile scorso, ha comunicato che il titolo di assistente sociale presentato da 250 persone per la riconversione creditizia non ha validità legale.

Qualche giorno dopo, però, il numero è cresciuto e ad oggi si parla di circa 400 lauree a rischio cancellazione.

Secondo un’indagine interna dell’Ateneo alcuni ‘studenti’ sarebbero riusciti a portarsi a casa diplomi di laurea in operatore sociale in soli due mesi con fino a "otto esami validati in un giorno".

I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2003 e il 2007. La macchina si metteva in moto dopo aver frequentato un master in una scuola privata per assistenti sociali nelle Marche, non riconosciuta dal Miur, ed effettuato la successiva conversione dei crediti. Nei giorni scorsi Del Vecchio avrebbe dato mandato alla segreteria di procedere con l’annullamento delle lauree finite nel mirino di inchieste incrociate.

La storia però potrebbe non concludersi così facilmente e i laureati potrebbero innescare una serie di ricorsi per cercare di tenersi stretto il titolo acquisito.

Intanto Ezio Sciarra, all’epoca dei fatti preside di Scienze sociali difende «la reputazione e l’onorabilità della mia facoltà e dell’ateneo che da tempo sembra avere una vocazione autodenigratoria che può rivelarsi esiziale».

Secondo Sciarra, «se ciò si è saputo solo adesso, dopo circa dieci anni dagli eventi, si trattava di istruire una procedura di annullamento per difetto amministrativo» costituendo «un’apposita commissione istruttoria con componenti del Senato, scelti tra senatori non coinvolti in procedure di riconversione, per studiare i precedenti che pur ci sono, valutare le condizioni e le conseguenze legali, confrontarsi con gli altri atenei coinvolti a cascata a cui quei titoli sono stati presentati».

Il caso era già emerso negli anni scorsi quando scoppiò il caso di Goffredo De Carolis, dipendente della d’Annunzio e senatore accademico che ha ottenuto una delle 250 lauree contestate.

Ma su questa vicenda, lo ricorda anche Sciarra, non si può non considerare l’archiviazione della querela sporta dal direttore generale Filippo Del Vecchio contro De Carolis sul caso, archiviazione promossa dal pubblico ministero e così motivata: «i crediti formativi goduti sono conformi alla disciplina allora vigente; i numerosi esami sostenuti nell’arco di un solo giorno si spiegano nella forma colloquiale degli stessi e nella necessità di convalidare i titoli rilasciati nel precedente ordinamento entro tre anni dall’entrata in vigore del D.P.R. num. 14/1987 e successive proroghe; inoltre, posto che l’indagato ha completato il corso di laurea entro il 18.7.2005, i reati si devono ritenere prescritti».