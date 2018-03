Pescara. Il consiglio comunale approva il piano triennale delle opere pubbliche

PESCARA. E’ stato approvato in Consiglio Comunale con i voti della maggioranza il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Si tratta di un documento che riepiloga le priorità di azione sulla città per un ammontare pari a oltre 5 milioni di euro.



«Malgrado le risorse limitate contro cui combattiamo da quando ci siamo insediati – commenta il vice sindaco Enzo Del Vecchio – stiamo comunque cercando di mantenere le priorità che rappresentano i punti principali del governo che questa Amministrazione ha fissato. Abbiamo a disposizione 5.274.970 euro per la manutenzione della città, l’opera pubblica di certo più importante e urgente di cui Pescara ha bisogno. Diversi i fronti. Azioni a difesa del territorio: completiamo con un intervento da 650.000 euro un intervento in tal senso su San Donato e via Tirino, consapevoli del fatto che in questi due anni abbiamo avviato un importante percorso per la messa in sicurezza della città dalle sue maggiori vulnerabilità che sono proprio gli allagamenti e il rischio idrogeologico. Ma ora possiamo guardare anche alla manutenzione delle strade, intervenendo in modo importante sulla sicurezza e sulla segnaletica, dove manca, con quasi due milioni di euro in totale».

Il piano prevede anche la riqualificazione di zone che aspettano da tempo di tornare a nuova vita, come il quartiere di San Giuseppe e anche altre aree decentrate.

Il Comune prevede anche di fare profonda manutenzione al verde e di mettere in sicurezza aree intorno alla Riserva Dannunziana.

Tra le promesse anche più decoro e funzionalità per le strutture che aspettano da tempo di essere completate: una di queste è la Città della Musica, il Mercato Coperto di via dei Bastioni, cimitero Colli Madonna.

OPERE PUBBLICHE 2016- Post Approvazione CC