Pescara, il canile d’oro costato ai pescaresi 1,2 milioni di euro

PESCARA. Un ‘canile d’oro’ costato alle casse pubbliche 1,2 milioni di euro in 12 anni.

L’associazione Codici Abruzzo parla di situazione «paradossale» con la Asl pescarese che affida il servizio di gestione dell’impianto ad un allevamento di Città Sant’Angelo.

A fronte di un canone di concessione demaniale di 268,56€ per 10.950 metri quadrati il privato percepisce dall’azienda sanitaria circa 100.000, euro l’anno, per l’utilizzo di 250mq di terreno, con 20 box per ricovero cani e a una piccola struttura prefabbricata in metallo tipo “container”.

La struttura di metallo è stata attrezzata dalla Asl, tra l’altro a proprie spese, come sala chirurgica, sala pre-medicazione e anagrafe canile.

Il canile sanitario di Pescara, da tempo e da molte associazioni animaliste, è definito un disservizio piuttosto che un servizio alla collettività e agli animali.

«Il canile sanitario», spiega Gabriele Bettoschi dell’associazione Codici, «è aperto solo tre giorni a settimana e per poche ore la mattina presto, con orario di accesso al pubblico scoraggianti (dalle 7 alle 9) e neanche affisso all’esterno come la legge pretende, ma internamente alla struttura».

E’ una situazione talmente paradossale che ha spinto Codici Abruzzo a presentare prima un esposto al Demanio, che ha coinvolto subito la Guardia di Finanza per verificare se effettivamente all’interno dell’area demaniale si fosse insediato e a che titolo il canile sanitario e «per constatare eventuali condotte difformi da quelle asserite nel contratto di concessione e prevenire il configurarsi di un eventuale danno Erariale».

LA DENUNCIA AI NAS

Successivamente è stata presentata da Codici Abruzzo una denuncia ai Carabinieri Nas e alla Corte dei Conti per far luce sulla regolarità del bando di gara, sulle autorizzazioni concesse, sui requisiti

obbligatoriamente previsti dalla Legge Regionale 47/2013, sulle condizioni degli animali

ricoverati sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale e per sapere se la realizzazione e la gestione del canile sanitario di Pescara è ispirato ai principi di economicità ed efficienza che la legge impone.

La Asl non ha risposto e circa due settimane fa c’è stato un blitz della Guardia di Finanza con funzionari del Demanio, che si sono recati al Centro Cinofilo che ospita il canile sanitario della Asl, per acquisire

documenti ed effettuare dei controlli.

«Si ritiene che la Asl abbia versato, in 12 anni di convenzione, circa 1.200.000», denuncia Bettoschi, «spendendo soldi pubblici in modo sbagliato e senza logica, perché se dovesse arrivare, come è molto probabile, la revoca della concessione demaniale tutta la struttura dovrà essere smantellata, canile sanitario compreso».



IL BANDO E I DUBBI

La cosa preoccupante, su cui Codici Abruzzo ha chiesto di fare piena luce, è anche la

leggerezza con cui sembra la Asl sembra abbia gestito l’appalto, pubblicando due diversi capitolati speciali: il primo scadeva il 10/12/2014 e l’altro il 3/3/2015.

Il capitolato del secondo, analizza l’associazione, fa passare il prezzo per giornata di messa a disposizione della struttura e custodia per animale da 13€ iva esclusa a cane, a 12€, sempre iva esclusa, ma riduce sensibilmente la portata dell’offerta, non prevedendo più: 5 box d’isolamento, infermeria e la presenza delle associazioni animaliste.

Per Codici Abruzzo, è importante che si faccia piena luce su come mai, in 12 anni siano stati

predisposti dei bandi di gara che consentivano a un solo concorrente di partecipare.

«Infatti», spiega l’associazione, «la condizione essenziale per il privato era di avere un canile sanitario regolarmente autorizzato, quasi che la Asl non sapesse che nessun privato può avere una struttura

autorizzata come canile sanitario, perché un canile sanitario, per definizione anche di legge, è

solo e soltanto una struttura pubblica sanitaria».