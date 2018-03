Crollo discarica La Torre, cancellata la sentenza di condanna da 1 milione di euro

TERAMO. Ribaltata la sentenza di primo grado della Corte dei Conti che aveva condannato al risarcimento di 1 milione di euro cinque persone, tra cui l’ex prefetto di Teramo Francesco Camerino, per il crollo della discarica La Torre.

Se per i giudici di prime cure i presunti responsabili avevano «agito con estrema leggerezza e noncuranza dell’interesse pubblico, non espletarono le loro mansioni correttamente, ciò che avrebbe consentito di evitare il danno erariale di cui è causa» per i giudici dell’appello non andò così.

La vicenda è quella relativa alla discarica La Torre di Teramo il 17 febbraio 2006. Oltre a Camerino, all’epoca dei fatti nominato commissario delegato per l’attuazione degli interventi urgenti erano stati condannati a risarcire i danni anche Siro Matani, collaudatore finale dell’opera (250mila euro), Maria Angelo Mastropietro, responsabile del procedimento (150mila euro) e i direttori dei lavori Roberto Di Giovanni e Carlo Taraschi (250mila euro ciascuno).

Ma la sentenza è stata impugnata dai soccombenti che hanno contestato l’insussistenza della colpa grave, l’assenza di danno nonché di un nesso di causalità tra le variazioni apportate all’opera, che erano state disposte per il miglioramento della stessa e il presunto danno erariale che sarebbe stato causato esclusivamente dalla cattiva gestione dell’opera da parte del Comune.

Gli impianti realizzati furono consegnati al Comune di Teramo il 15 ottobre 2008 e fino al 15 novembre successivo non fu segnalata alcuna anomalia di funzionamento, neppure per le parti realizzate in difformità dall’originario progetto.

Solo dopo le avversità atmosferiche immediatamente successive si verificò una fuoruscita di liquido. Né i sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato il 17 novembre 2008 né quello effettuato dall’ARTA il 15 gennaio 2009 (la cui relazione è pur citata nella sentenza di primo grado) dimostrano in alcun modo il “preteso fallimento” dell’opera realizzata, sottolineano i giudici di secondo grado.

«La relazione tecnica dà atto di talune difformità rispetto al progetto ma è stata effettuata su un impianto funzionante, sia pure oggetto di interventi manutentivi nel corso di uno dei quali era avvenuto l’incidente», si legge ancora nella sentenza d’appello.

Secondo i giudici, dunque non può essere condivisa l’affermazione secondo cui “il nucleo essenziale dell’intera vicenda” così come chiarito dal Collegio di primo grado, “riguarda la realizzazione di un’opera che certamente non può dirsi funzionale……e che, allo stato attuale, continua ad attrarre cospicue risorse umane e finanziarie nel costante tentativo di porre rimedio alla dispendiosa fallacia dei precedenti interventi”.

«Conclusioni», le definiscono i giudici dell’appello, «che non appaiono confortate dalla documentazione in atti».

Anche il danno è stato liquidato equitativamente nella somma di 1 milione di euro «senza che siano state fornite indicazioni sui criteri seguiti», contestano i giudici di secondo grado, «correlati alla mancanza di funzionalità dell’impianto, bensì con un generico riferimento ad una totale inutilità della spesa non solo non dimostrata, ma, anzi, smentita dal fatto che le opere sono state consegnate, hanno superato la verifica del collaudo e risultate, comunque, in grado di assicurare, sia pure con criticità, lo smaltimento del percolato».

«Non appaiono neppure indicati», insistono i giudici d’appello, «elementi sufficienti in ordine alla sussistenza di un comportamento gravemente colposo da imputare» ai presunti responsabili verso i quali l’atto di citazione «si limita a riportare affermazioni generiche con riferimento alle funzioni astrattamente previste dalle norme o dagli atti di conferimento degli incarichi e pressochè esclusivamente ai profili di ritenuta illegittimità delle procedure seguite».

Da qui la decisione di assolvere tutti.



IL CROLLO E I PROCESSI

La segnalazione alla Corte dei Conti era stata fatta dal pm teramano Stefano Giovagnoni, titolare dell’inchiesta bis, parallela a quella del crollo, aperta proprio sui lavori di messa in sicurezza della discarica.

Ad ottobre 2013 venne condannato Matani. Quattro mesi prima, invece, per il crollo vennero condannati a un anno e quattro mesi, con pena sospesa, l'ex assessore all'ambiente del Comune di Teramo, Berardo Rabbuffo, e il dirigente dello stesso settore comunale, Nicola Di Antonio. Il pm Stefano Giovagnoni aveva chiesto una condanna anche per l’allora sindaco Gianni Chiodi, assolto «perché il fatto non costituisce reato».

Dopo il crollo della discarica venne dichiarato lo stato di emergenza e la presidenza del Consiglio stanziò 2 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza: 1,5 mln a carico del bilancio della Protezione civile e 500mila a carico del bilancio del Ministero dell’Ambiente.

Come ricostruito nel corso del procedimento, però, i lavori affidati alla prefettura come stazione appaltante, non sarebbero stati eseguiti come stabilito nel progetto esecutivo.

Adesso i giudici di secondo grado raccontano un’altra storia.

TARASCHI:«FINE DI UNA VICENDA INCREDIBILE»

«E’ la fine di una vicenda incredibile. Siamo stati assolti con formula piena, con spese legali a carico del Comune di Teramo, l’ex Prefetto di Teramo, il RUP, i direttori dei lavori ed il collaudatore», commenta l’ingegner Carlo Taraschi.

«I tecnici erano stati anche denunciati presso la procura per falso ideologico ma sono stati assolti da ogni addebito già nel 2011 in fase di udienza preliminare dal Tribunale di Teramo e, da ultimo in via definitiva, dalla Cassazione nel 2012», ha aggiunto Taraschi, «fallite quindi queste prime iniziative, il Comune di Teramo, tramite i propri dirigenti, aveva attivato anche presso la sezione regionale della Corte dei Conti azione di responsabilità contro gli stessi ingegneri Di Giovanni e Taraschi, e anche contro Mastropietro e Matani, oltre che contro il soggetto attuatore Prefetto Camerino. I dirigenti comunali tralasciavano, forse ad arte, di ricordare come i rifiuti crollati nel frattempo fossero stati riabbancati e come dal dicembre 2008 essi si trovino regolarmente in situ senza alcuna evidenza di instabilità e, peggio, lasciavano intendere che le aspettative della messa in sicurezza di emergenza effettuata fossero quelle di una bonifica globale post mortem dell’impianto, pur sapendo che per quest’ultima erano necessari ben altri impegni tecnici, operativi e soprattutto finanziari».

«RESPONSABILTA’ DI ALTRI»

«Il tentativo di addossare ad altri responsabilità proprie, non ha dunque prodotto sul piano giudiziario gli effetti sperati», conclude taraschi, «sottoponendo tuttavia gli incolpevoli professionisti - fedeli solo al proprio ruolo - ad un intollerabile, logorante e negativo processo mediatico del tutto sconfessato dall’odierna definitiva assoluzione».

Alessandra Lotti