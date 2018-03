Sanità. Cisl, per Asl L'Aquila 90 esuberi, ma ci sono gravi carenze

L'AQUILA. La Asl dell'Aquila ha dichiarato 90 esuberi di infermieri.

A lanciare l'allarme, dopo la riunione con il nuovo vertice della Asl provinciale dell'Aquila, convocato per un primo esame della situazione, è Gianfranco Giorgi, responsabile provinciale Cisl sanità.

Nell'incontro con il direttore generale della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, svoltosi il 20 aprile, è emerso «un dato che contrasta palesemente con le reali esigenze degli ospedali della nostra provincia e dei servizi territoriali» spiega Giorgi.

La Cisl chiederà alla Asl la convocazione di un immediato tavolo di confronto «per una verifica oggettiva delle carenze nei diversi presidi ospedalieri e nei servizi territoriali».

«Siamo rimasti sconcertati da quanto affermato da Tordera. La Asl ha dichiarato 90 esuberi relativi a personale infermieristico, in controtendenza con quanto denunciano le organizzazioni sindacali. In diversi dipartimenti, in particolare chirurgia, pediatria, ostetricia e diagnostica per immagini, si ha difficoltà a programmare turni, ferie e riposi che spettano per legge. In molti servizi - prosegue Giorgi- i dipendenti vengono posti in reperibilità nei giorni di riposo. Tutto questo, a fronte di una pianta organica che non rispecchia le reali esigenze della sanità nella nostra provincia».

Giorgi evidenzia «la particolare situazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si va avanti con personale a tempo determinato per tamponare le emergenze. Analoga situazione si vive nella zona di Sulmona e Castel di Sangro. "Spesso - incalza il responsabile della Cisl sanità - è impossibile programmare le ferie, proprio per mancanza di personale. Anche il problema dei precari va affrontato e risolto».