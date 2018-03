Regione Abruzzo. Incentivi alle assunzioni per i giovani fino a 35 anni: ecco il bando 30+

ABRUZZO. È il momento delle aziende per il bando “30+” che prevede incentivi per chi assume giovani fino a 35 anni. Da martedì 26 aprile fino al 27 maggio, infatti, le imprese interessate possono attingere dalla piattaforma borsa lavoro Abruzzo i curriculum dei giovani ai quali proporre un contratto a tempo indeterminato oppure un tirocinio professionale.

Si tratta di un intervento "a sportello" che può contare su una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro.

Di cosa si tratta – Iniziativa 30+, opportunità di formazione e lavoro per i giovani under 35 che vivono in Abruzzo e che non sono iscritti al Programma Garanzia Giovani,.

Requisiti dei destinatari -

– età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni);

– essere residenti e domiciliati in uno dei Comuni abruzzesi, con priorità per i Comuni ricadenti nelle così dette aree di crisi o nelle aree interne o nelle aree territoriali interessate dagli Aiuti a finalità regionale;

– essere diplomati o laureati;

– essere disoccupati da almeno sei mesi.

Sarà riservata una priorità per i giovani che hanno un’età compresa tra i 30 ed i 35 anni non compiuti, nonché un maggiore incentivo all’assunzione per le donne.

Obiettivo -

Realizzare esperienze di tirocinio formativo extracurriculare di 6 mesi Incentivare l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Come partecipare -

PER I GIOVANI : A partire dal 21 marzo 2016, l’interessato/a inserisce i suoi dati ed il curriculum completo nella piattaforma http://borsalavoro.regione.abruzzo.it , in modalità telematica, previa registrazione e acquisizione di username e password, indicando la preferenza per tirocinio e/o assunzione.

PER IL DATORE DI LAVORO : Il datore interessato invia la propria candidatura, a: Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo lavoro@pec.regione.abruzzo.it a partire dal 26 aprile al 27 maggio (nuovi termini di scadenza).

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura “Piano Integrato Giovani Abruzzo – “Linea di intervento A – Tirocini formativi finalizzati all’assunzione” ovvero “Linea di intervento B - Incentivi all’assunzione”.

Tutte le modalità di scelta del candidato per la formazione e successiva assunzione, da parte del datore di lavoro, sono indicate nell’Avviso 30+.

I termini del bando sono stati illustrati dall'assessore alle Politiche del lavoro, Andrea Gerosolimo, che ha parlato di «provvedimento importante che viene incontro alle esigenze di una fascia particolare di giovani disoccupati che non hanno fruito delle misure di Garanzia Giovani. Il nostro obiettivo - ha aggiunto Gerosolimo - è di arrivare a incentivare contratti a tempo indeterminato e le misure economiche messe in campo permettono all'imprenditore di assumere giovani senza alcun aggravio di spesa sugli oneri contributi per almeno un anno. Noi pensiamo che la strada del contratto a tempo indeterminato possa ridare ossigeno al mercato del lavoro e venire incontro alle aspettative dei giovani abruzzesi».

In un mese nella piattaforma Borsa lavoro Abruzzo sono stati raccolti 1400 curriculum,

«a testimonianza dell'attenzione che i giovani riservano a questa iniziativa».

All'interno del bando, inoltre, l'assessore Gerosolimo ha confermato che i giovani che risiedono nei comuni delle aree interne e delle aree a ritardo di sviluppo hanno la priorità.

«Con questa misura - ha chiarito l'assessore al Lavoro - non vogliamo creare delle aree privilegiate, anche perché la priorità riguarda 230 comuni su 305, ma solo concentrare l'attenzione su giovani che hanno meno opportunità di altri. È bene che il processo di riequilibrio dello sviluppo della regione guardi non solo agli investimenti ma anche alle politiche del lavoro».

In questo senso, Gerosolimo ha confermato che i prossimi bandi «vedranno protagonisti i disoccupati nella fascia 35-45 anni».