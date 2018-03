Farmacia comunale Sant’Omero, terminata gara da 1mln di euro

SANT’OMERO. Si è conclusa nei giorni scorsi l’importante e attesa gara europea per l’affidamento delle forniture di farmaci e parafarmaci presso la Farmacia Comunale di Sant’Omero, avviando una nuova fase gestionale e sanando una situazione ereditata di grave difficoltà e totale illegittimità.

La Farmacia Comunale cambia marcia dopo una lenta ripresa, passando da una disponibilità di 498 mila euro annui ad una di 1 milione di euro.

La gara permetterà alla Farmacia un ampliamento della gamma dei farmaci a disposizione, avendo un budget mensile di quasi € 100.000,00, così da non avere più difficoltà economiche nell’acquisto di farmaci costosi e di sviluppare nuovi asset commerciali.

«Avevamo detto sin dall’inizio», ha dichiarato il Sindaco, Andrea Luzii, «che il rilancio della Farmacia Comunale era una nostra priorità, nonostante una parte della politica disfattista santomerese sperasse nel suo tracollo così da poter addossare proprie responsabilità all’attuale Amministrazione».

«Oggi», continua il Sindaco «la Farmacia dei cittadini di Sant’Omero è sempre più una farmacia di servizi, alla quale tutti possono affidarsi per prenotare visite e ottenere consulenza».

«Inoltre, è stato attivato, in accordo con il nostro farmacista, un servizio WhatsApp al quale fare riferimento per ordini di farmaci da casa. È nostra intenzione realizzare anche un’app per smartphone per permettere ai cittadini di verificare la disponibilità di farmaci e parafarmaci».

«Il risultato raggiunto è la riprova che la buona amministrazione, quella sana e fatta nell’interesse dei cittadini alla fine premia. La Nuova Farmacia Comunale è ormai una realtà».