Processo Ecoemme: cambiano i giudici, tutto da rifare.

PESCARA. Riparte da zero il processo Ecoemme, in corso nel tribunale di Pescara, a causa della mutata composizione del collegio e del conseguente diniego, da parte dei legali delle difese, all'utilizzazione delle testimonianze precedentemente acquisite.

Il giudice Rossana Villani ha aggiornato l'udienza al 4 luglio 2017 e per quella data il pm Anna Rita Mantini provvederà a compiere una scrematura dei testimoni da riascoltare, circoscrivendo le citazioni ai pochi reati ancora al riparo dalla prescrizione.

Al centro del procedimento i rapporti tra il Comune di Montesilvano (Pescara), che si è costituito parte civile tramite l'avvocato Alberto Lorenzi, e la società pubblica-privata Ecoemme, attiva nel settore dei rifiuti e composta da Comune di Montesilvano, Deco del gruppo Di Zio e Comunità Montana Vestina.

Il processo è nato da un'indagine del 2008, innescata da un esposto su presunte irregolarità commesse da Ecoemme. Secondo le accuse, l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma e il consigliere regionale Lorenzo Sospiri si sarebbero attivati per favorire il gruppo Di Zio nel consolidamento di una gestione monopolistica del servizio dei rifiuti a Montesilvano, in cambio della corresponsione di alcune somme di danaro. Gli altri imputati, oltre a Cordoma e Sospiri, sono Massimo Sfamurri, presidente di Ambiente Spa, Antonello De Vico, sindaco di Farindola (Pescara), Ettore Paolo Di Zio, ex consigliere del Cda di Ecoemme, Ettore Ferdinando Di Zio, imprenditore, Fabio Savini, ex vice presidente del Cda di Ecoemme, Paolo Cucculelli, tecnico della Comunità Vestina, e Giordano De Luca, ex consigliere del Cda di Ecoemme. Tutti sono accusati di corruzione, con Ettore Ferdinando Di Zio che deve rispondere anche del reato di truffa.



NON E’ UNA NOVITA’

Ma quella del cambio del collegio giudicante e il processo che deve ripartire o stenta a decollare non è certo una novità.

E’ successo già nei mesi scorsi, sempre a Pescara, per la Mare-Monti: il presidente del tribunale collegiale, Maria Michela Di Fine, ha dichiarato la propria incompatibilità, avendo precedentemente disposto, in qualità di gip, il rinvio a giudizio per alcuni imputati, nell'ambito di un filone del procedimento dapprima stralciato poi riunito a quello principale.

L'inchiesta, che risale al 2008 e conta undici imputati, tra i quali l'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli imprenditori Carlo, Alfonso e Paolo Toto, ruota attorno all'appalto per la realizzazione della strada statale 81 nell'area vestina.

A febbraio scorso stessa scena anche per il processo per tangenti a Spoltore dove c’è stato un rinvio per un nuovo cambio nel collegio giudicante. Si tratta del processo 'cabina di regia', sulle tangenti al Comune di Spoltore (Pescara), che vede imputate 11 persone, tra le quali l'ex sindaco di Spoltore, Franco Ranghelli, e l'ex presidente del Consiglio regionale abruzzese, Marino Roselli.

Anche in questo caso, con oltre 200 testimoni ancora da ascoltare e con un processo che deve ripartire da zero, a causa della mutata composizione del collegio e del conseguente assenso negato, da parte dei legali della difesa, all'utilizzo delle testimonianze precedentemente acquisite, la maggior parte dei reati si avvia verso la prescrizione.