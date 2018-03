Fisco: il 730 è precompilato: commercialisti a spasso (?) ma occhio agli errori

ROMA. Il 730 precompilato online e' pronto all'uso. Da oggi 30 milioni di contribuenti possono accedere e visualizzare la propria dichiarazione dei redditi (compreso il modello Unico) con tutti i dati gia' inseriti dal Fisco. Dal 2 maggio sara' invece possibile inviarla, integrarla o modificarla.

Queste tutte le novita' e le istruzioni per l'uso:



- SI ALLARGA PLATEA, DEBUTTA ANCHE UNICO: la precompilata 2016 non si rivolge solo ai circa 20 milioni di contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati, o di pensione, ma anche a circa 10 milioni di soggetti che utilizzano il modello Unico persone fisiche. Per questi ultimi pero' non e' prevista la possibilita' di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell'Agenzia. Saranno i cittadini stessi a optare per l'uno o l'altro modello grazie un semplice menu' che li indirizzera' verso quello piu' adatto in base alle loro caratteristiche.



- QUANDO SCATTANO I CONTROLLI DEL FISCO: in caso di dichiarazione 730 accettata senza modifiche e' l'Agenzia delle Entrate a certificare la correttezza dei dati riportati. E questo vale anche per coloro che inviano il modello tramite Caf e professionisti: solo a questi ultimi, infatti, si rivolge il Fisco in caso di controlli sulla documentazione. I vantaggi sui controlli si applicano pero' solo ai cittadini che presentano il 730 e non anche a coloro che utilizzano il modello Unico precompilato.



- DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER I CONIUGI: i coniugi avranno avranno anche la possibilita' di presentare la dichiarazione in versione congiunta sul web.



- OLTRE SPESE SANITARIE, DENTRO ANCHE BONUS RISTRUTTURAZIONI: entrano nella dichiarazione 2016, 700 milioni di dati in piu', relativi a spese sanitarie (al netto dei farmaci da banco), spese universitarie, spese funebri, contributi per la previdenza complementare e a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Una mole di dati quantificabili in termini di spesa sostenuta dai contribuenti in 37,4 miliardi di euro.



- OLTRE 7 MLN ITALIANI CON BONUS ARREDO E RISPARMIO ENERGETICO: sul podio salgono i bonus per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico, per i quali sono giunti 7,4 milioni di comunicazioni di avvenuto bonifico, per una spesa complessiva di 27,2 miliardi di euro. Al secondo posto coloro che si avvalgono della previdenza complementare, ben 3,6 milioni di soggetti, per un importo di oltre 4,7 miliardi. Per quanto riguarda le spese di istruzione le Universita' hanno inviato all'anagrafe tributaria piu' di 3 milioni di comunicazioni per un importo di 2,4 miliardi di euro. Chiudono l'elenco i 3 i miliardi di euro destinati nel 2015 dagli italiani alle spese funebri.

- COME ACCEDERE ALLA DICHIARAZIONE: Un apposito collegamento disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, conduce direttamente all'area di autenticazione. Per entrare nel modello e' possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso: il codice Pin per i servizi telematici dell'Agenzia, che puo' essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l'app "AgenziaEntrate"; in alternativa, possono essere utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall'Inps e Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identita' Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, per il modello 730 il contribuente puo' sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti

abilitati e sostituti d'imposta). Una volta all'interno dell'area autenticata, l'applicazione aiutera' il contribuente a scegliere il modello piu' adatto alle sue esigenze. Sara' inoltre visualizzabile l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.

- ACCESSO ANCHE TRAMITE SMARTPHONE E TABLET: da quest'anno e' possibile accedere al sito di assistenza e alla dichiarazione precompilata con lo smartphone e con il tablet anche mediante il collegamento presente nell'app "AgenziaEntrate".

- ASSISTENZA ONLINE E ON THE ROAD: partono le iniziative di comunicazione dell'Agenzia per informare i cittadini su come visualizzare, eventualmente modificare e inviare la dichiarazione.