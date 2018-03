Ambiente spa, la procedura è ristretta e vince l’unico partecipante: il socio Deco

PESCARA. C’erano una volta gli affidamenti diretti, le procedura d’urgenza e le proroghe degli appalti che hanno di fatto concesso al gruppo Deco di gestire anche la raccolta dei rifiuti di Pescara e provincia per diversi anni. Ora però qualcosa è cambiato: nuove leggi vincolanti impediscono le proroghe dei servizi in atto e un “rinnovato” assetto in capo alla Ambiente spa la società pubblica che gestisce il servizio nei comuni del comprensorio hanno segnato un punto di svolta.

Così ad ottobre 2015 Ambiente spa ha indetto una gara di appalto per un valore di almeno 10mln di euro per 16 comuni tra i quali si è inserito anche Montesilvano dopo la rottura traumatica con Tradeco per la raccolta del pattume ma non Pescara. La gara si è protratta oltre il termine preventivato, con alcune rettifiche e qualche stop “in autotutela” e così è stato comunque necessario un affidamento temporaneo del servizio allo stesso gruppo Deco per il tempo necessario di controllare tutte le carte e passare all’affidamento ufficiale con la stipula del contratto.

Secondo il nuovo amministratore di Ambiente spa, Massimo Santarelli, l’avvocato spoltorese che, lo scorso anno ha preso il posto dell’esponente Pd Massimo Sfamurri, le amministrazioni interessate potranno risparmiare sul servizio che comunque costerà 127 euro a tonnellata mentre la base d’asta era di 129 euro. Il valore complessivo di quanto si pagherà dipenderà dunque dalle tonnellate di rifiuti prodotti che saranno pagati a quel prezzo.

La gara prevede anche una certa quantità di recupero del pattume da avviare al riciclo dalla quota gettata nell’indifferenziato. Il periodo interessato è quello che va dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Il servizio sarà effettuato nei comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo, Spoltore Cappelle sul Tavo, Moscufo, Elice, Nocciano, San Valentino, Carpineto della Nora, Civitaquana, Brittoli, Salle, Lettomanoppello, Roccamorice, Vicoli e Serramonacesca.

La gara si è chiusa il 30 novembre 2015 e prevedeva che gli operatori economici interessati presentassero entro quella data la loro offerta.

L’appalto ha poi subito uno stop obbligatorio in quanto è stata allertata l’autorità Anticorruzione per i controlli del caso. Quattro Comuni hanno posto un quesito: si contestava di fatto Ambiente spa come centrale di committenza, contestazione superata con un parere che ha fugato ogni dubbio e dato il via libera alla stipula del contratto.

In Abruzzo, ma anche nelle regioni limitrofe o in Italia, nessuno ha trovato appetibile questo appalto ed è giunta così una sola offerta, quella del gruppo Deco che già effettua il servizio da anni.

Tra i requisiti del bando c’era anche quello di «essere proprietario gestore o titolare di diritto che garantisca la disponibilità derivante da valido contratto per impianto per trattamento e smaltimento rifiuti Rsu indifferenziati on eventuale selezione delle frazioni recuperabili, autorizzato dall’autorità competente».

Cioè il bando prevedeva che chi avesse voluto fare offerte fosse anche titolare di un impianto di smaltimento rifiuti regolarmente autorizzato ed il maggiore gruppo ad avere tale requisito è proprio la Deco che da anni è anche socio di Ambiente spa avendo il 49% delle quote di Ecologica srl la società “strumentale” di Ambiente spa cioè quella che dovrebbe operare materialmente la raccolta poiché Ambiente non dispone di personale (appena 4 dipendenti) persino meno degli organi collegiali.

E proprio di Ecologica srl l’attuale amministratore di Ambiente, Santarelli, è stato consulente legale difendendo la società mista anche in giudizio oltre ad essere stato consigliere di amministrazione ma anche per molti anni vice presidente di Sfamurri.