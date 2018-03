Fiom sollecita incremento occupazione: «non si può andare avanti con straordinari»

CHIETI. «E' indispensabile che la dirigenza Sevel utilizzi la leva delle assunzioni per un numero consistente di operai che sarebbe anche una risposta concreta alle esigenze occupazionali del territorio. Non si fa fabbrica se non si opera per l'incremento dei livelli occupazionali».

Lo affermano Fiom Chieti, Fiom Abruzzo, Rsa Fiom in riferimento all'ultima comunicazione effettuata dalla direzione Sevel per quanto concerne il calendario dei sabati di straordinario da effettuarsi nel mese di aprile.

Il sindacato sostiene che si evince la conferma di quanto sostenuto dalla Fiom nel corso degli ultimi mesi: «la Sevel pensa di sostenere i volumi produttivi aggiuntivi con il ricorso allo straordinario. Dopo sedici mesi consecutivi di ricorso a turni aggiuntivi di straordinario non si puo' continuare a sostenere che ci si trovi in presenza di picchi di mercato del veicolo commerciale, per il Ducato, Jumper e Boxer, siamo di fronte ad un trend positivo con una richiesta del mercato oramai consolidata e con una previsione che nel 2016 assorbira' circa 280.000 veicoli».

«Detti volumi - si legge nella nota - non sono raggiungili con gli occupati attuali nonostante i continui aumenti di produttivita' attuati con le famose 'ottimizzazioni' dei tempi di lavoro, gli inserimenti di fine 2015, di oltre 270 nuovi assunti con il Jobs Act, non portano di per se' ad un aumento dell'impostato giornaliero perche' sostituiscono per parte le uscite a vario titolo, pensionamenti, dimissioni e licenziamenti. A questo va aggiunto che una parte delle assunzioni e' stata destinata a mansioni di supporto alla produzione. Inoltre la risposta data nel 2015 alle maggiori richieste di veicoli con il ricorso a tutte le 120 ore di straordinario previste dal CCSL, 15 giornate a testa di lavoro in piu', non e' riproponibile per il 2016 se non si vuole aggravare la condizione psicofisica di chi opera sulle linee. Il rischio di esposizioni a gravi patologie e' alto, a questo - conclude la Fiom - va aggiunta la questione economica, penalizzante e' lo straordinario per via dell'aumento della tassazione sul salario».