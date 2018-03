Appalti truccati, arrestato il sindaco di Tagliacozzo

TAGLIACOZZO. Dalle prime ore di questa mattina, in L’Aquila e provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, nei confronti del sindaco del Comune di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, e di altri amministratori, liberi professionisti ed imprenditori, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano a conclusione di una lunga ed articolata attività di indagine, in ordine ai reati di tentata concussione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale ed altro.

I dettagli dell’inchiesta saranno resi noti nel corso della mattinata.



4 ARRESTI E 12 INDAGATI

Il sindaco dopo le formalità di rito verrà trasferito in carcere.

Ai domiciliari sono finiti invece Gabriele Venturini, 43 anni, assessore comunale; Carlo Tellone, 52 anni, architetto di Tagliacozzo; Giampaolo Torrelli, 45 anni di Celano responsabile dell'ufficio tecnico del Comune.

Sono indagati anche il vicesindaco Angelo Poggiogalle, 62 anni; Antonio Mastroddi, 47 anni; Luigi Mastroddi, 50 anni; Giampiero Attili, 55 anni; Franco Pasquini, 66 anni di Lanciano, proprietario dell'ippodromo; Anna Calzetta, 42 anni; e Antonio Amicucci di 39 anni.

Il giudice ha deciso per il divieto di esercitare l'attività di impresa per Angelo Di Marco di 46 anni di Tagliacozzo, Giancarlo Bonifaci di 41 anni di Tagliacozzo, Maurizio Palmeggiani di 52 anni di Tagliacozzo, Alessandro Di Michele di 42 anni di Tagliacozzo e Mauro Volpe 50 anni di Barisciano (L'Aquila).

Nel mirino della Procura di Avezzano ci sarebbe una lunga serie di appalti pubblici, gare, organizzazione e patrocini ad eventi.

L’attenzione degli inquirenti si è soffermata in particolar modo su alcune manifestazioni estive, tra cui il Festival di Mezza Estate, la storica manifestazione musicale e di danza e teatro, e in particolare l’affidamento per il service luci e audio, e il raduno motociclistico in piazza dell’Obelisco.

Ad ottobre scorso non erano passate inosservate le ‘visite’ dei carabinieri in Comune per acquisire una lunga serie di documenti per cercare di ricostruire i rapporti tra l’amministrazione pubblica e le società “Aurora pubblicità” e “Alessandro Di Michele Comunicazioni” di Tagliacozzo.

In un caso i militari sequestrarono anche documentazione relativa ai lavori di consolidamento del cimitero di Tremonti, rete fognaria e idrica di Marsia, lavori per il polo didattico alla Pretura, e affidamento alla società Carrera srl per la gestione dell’ippodromo.



LE MIE STELLE GUIDA? LA FEDE E L’ONESTA’

A febbraio scorso il sindaco Di Marco Testa era stato vittima di un attentato incendiario e tutta la popolazione gli si era stretta intorno.

Era circa mezzanotte e mezza, tra l'11 e il 12 febbraio, quando le tre auto che si trovavano parcheggiate su via Vittorio Veneto, vennero avvolte dalle fiamme.

In 300 scesero in piazza per mostrare solidarietà al primo cittadino. «Sul mio operato amministrativo», disse il sindaco alla cittadinanza in quella occasione, «sono state gettate delle ombre scure: se fosse vero che mi sono approfittato anche solo di un centesimo del denaro uscito fuori dalle tasche della mia città, io garantisco che chiederò scusa pubblicamente a tutti. Ma so per certo che questo gesto mai avverrà, perché le mie stella guida, durante la mia azione amministrativa, sono sempre state la buona fede e l'onestà».

«Non lasciate – disse ancora Di Marco Testa - mai da soli i sindaci, poiché essi rappresentato, come buoni padri di famiglia, nel bene e nel male, l'interesse di una comunità».

Meno di 24 ore fa, invece, il primo cittadino era intervenuto pubblicamente a difesa di un ragazzo della città vittima di una aggressione omofoba. «Quando accadono episodi simili, la tranquillità e la serenità della mia città si frantumano come vasi di coccio o anfore di vetro. È impensabile che, nel 2016, accadano ancora violenze di questo tipo», ha detto il sindaco.

«INDAGINE SOLIDA»

«Un'indagine solida».

Cosi' l'ha definita il Procuratore della Repubblica di Avezzano, in conferenza stampa questa mattina con il sostituto procuratore Roberto Savelli, titolare delle indagini, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo Edoardo Commande' e i comandanti regionali dell'Arma e della guardia di Finanza, oltre al maresciallo Romano.

L'inchiesta e' iniziata nel 2011 ed e' proceduta a ottobre scorso con l'acquisizione di atti in municipio da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo. Nei giorni scorsi aveva gia' portato all'arresto di altri amministratori, liberi professionisti e imprenditori.

Durante la conferenza stampa Padalino ha evidenziato che durante le indagini sono state lanciate, in delle conversazioni telefoniche, accuse con offese di incompetenza a un militare che stava indagando sulla vicenda.

«Durante le indagini - ha affermato - si sono verificati degli incidenti spiacevoli perche' abbiamo captato delle intercettazioni in cui gli indagati si sono scagliati contro la polizia giudiziaria che stava operando, cercando in tutti i modi di bloccare le indagini. Al capitano dei carabinieri, Edoardo Commande', era stato anche detto di intervenire sul maresciallo Romano perche' non era imparziale. Non tollero - ha aggiunto il Procuratore -che ufficiali di polizia giudiziari vengano fatti oggetti di epiteti volgari. Dalle intercettazioni e' emersa una sistematica opera di diffamazione e ho pensato di restituire l'onore che non hanno mai perso questi militari. Nelle telefonate viene accusato di aver condotto davanti al collega Savelli uno dei consiglieri che ha fatto partire le indagini».



«ESPONENTE DELLA MAGGIORANZA HA COLLABORATO»

Sempre per quanto riguarda le indagini Padalino ha fatto sapere che c'e' stata anche la collaborazione di un esponente della maggioranza.

«Deve essere chiaro - ha osservato Padalino - che quando procediamo a indagini, abbiamo solo un fine, ripristinare la legalita' violata».

«Questo tipo di reati - ha quindi spiegato il Procuratore - vede la popolazione poco sensibile, ma questi fatti sono altrettanto devastanti rispetto ad altri tipi di criminalita' perche' costringono imprese oneste a non lavorare e spesso la giustificazione che si da' e che si vuol far lavorare imprese locali. Ma in questo caso non erano necessariamente del posto. Ci troviamo di fronte a un fenomeno immane. Il comune di Tagliacozzo non costituisce un'eccezione purtroppo. Sono comportamenti molto diffusi. In alcuni casi abbiamo gia' materiale sufficienti per poter indagare in altri comuni della Marsica». Il procuratore ha aggiunto che «dopo la notizia di queste indagini sono pervenuti molti esposti da altri comuni».

Il procuratore ha poi fatto notare in conferenza stampa che in una intercettazione il sindaco ha commentato la vicenda dell’attentato incendiario ai suoi danni con entusiasmo, perchè gli ha portato numerosi consensi.

PASQUINI NON CAPISCE

«Non abbiamo mai stipulato appalti con l’attuale amministrazione comunale di Tagliacozzo né partecipato ad alcuna gara né percepito sovvenzioni», spiega Franco Pasquini della Marsicana srl.

La società spiega in una nota di aver sottoscritto con il Comune una convenzione per l’affidamento dell’Ippodromo nel 2002. Nel 2011 ha attivato una procedura arbitrale per l’esecuzione della convenzione stessa che si è svolta con un collegio nominato per i due terzi dal presidente del Tribunale di Avezzano e ne è scaturita una ipotesi di accordo, «perorata anche dal Collegio arbitrale», ricorda la società, «che è stata ritualmente e nella maniera più trasparente possibile, subordinata all’approvazione del Consiglio comunale che si è espresso negativamente. Per questo è stato emesso il lodo che peraltro è stato impugnato innanzi alla Corte d’Appello de L’Aquila».

Pasquini sostiene che al momento l’avviso di garanzia appare di «difficile comprensione».