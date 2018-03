Uomo morto a L’Aquila per Legionella: Asl avvia indagine epidemiologica

L’AQUILA. Ricostruzione delle attivita' e degli eventuali spostamenti, negli ultimi 10 giorni, del soggetto deceduto per localizzare la fonte dell'infezione batterica.

Il servizio Igiene e sanita' pubblica della Asl1 Avezzano Sulmona L'Aquila ha avviato tutte le procedure epidemiologiche gia' da sabato scorso, giorno in cui e' stato segnalato il caso di legionella dall'ospedale di Avezzano, dove un uomo di 55 anni era stato ricovero e dove e' morto lunedi' scorso.

«Si sta cercando di ricostruire», dichiarano i medici della Asl, «il percorso dell'uomo, segnatamente agli ultimi 10 giorni, in termini di attivita', eventuali spostamenti, soggiorni in luoghi diversi dalla propria abitazione, eventuali permanenze in alberghi e altri supposti spostamenti».

«Un'indagine», prosegue il servizio Igiene, «che servira' ad acquisire elementi di valutazione per individuare la fonte e quindi il luogo in cui l'uomo ha contratto la legionella».

«Una volta localizzata la fonte d'infezione», aggiunge il servizio Igiene «la procedura prevede che la Asl faccia la segnalazione all'Arta (agenzia regionale per la tutela dell'ambiente) alla quale spetta il compito di effettuare i prelievi sul posto in cui si e' sviluppata la legionella».

«L'indagine epidemiologica», spiegano i medici della Asl, «e' circoscritta agli ultimi 10 giorni poiche' e' quello il periodo che da' elementi sui tempi di incubazione del batterio».

L'infezione da legionella non si trasmette da persona a persona, ma si trasmette all'uomo attraverso aerosol, originati, ad esempio, da umidificatori, impianti idro-sanitari (docce, rubinetti, apparecchi per terapia respiratoria, umidificatori, vasche per idromassaggi, fontane decorative), impianti di condizionamento dell'aria.

Il batterio, infatti, si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell'acqua, sui quali forma un film batterico. La legionellosi, e' un'infezione batterica polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, il cui nome significa appunto "Legionella amante dei polmoni".

Si tratta di un organismo ubiquitario che prolifera soprattutto in ambienti acquatici caldi, tra i 32 e i 45 gradi centigradi.

Si trova anche nei fiumi e nei laghi e in generale in tutti gli specchi d'acqua la cui temperatura non e' eccessivamente bassa, senza che cio' dia luogo ad alcuna patologia in quanto e' presente con concentrazioni molto basse (spesso non rilevabili analiticamente).

Le patologie possono insorgere soltanto quando il batterio prolifera e si porta a concentrazioni elevate analiticamente in sistemi idrici artificiali che non siano adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti. La legionellosi puo' infettare persone di tutte le eta', ma e' particolarmente diffusa tra le persone anziane, tra i fumatori o le persone affette da condizioni polmonari croniche. Particolarmente esposti al rischio sono anche gli individui immunocompromessi, come quelli affetti da diverse forme di cancro, da infezione con Hiv, da insufficienza renale, da diabete o le persone tossicodipendenti.

I fumatori risultano tra le persone più soggette al rischio di Legionella, perchè il loro sistema respiratorio è compromesso e quindi non filtra efficientemente l'entrata di agenti estranei nei polmoni.