Nuova emergenza processionaria a Chieti: «bambini e animali in pericolo»

CHIETI. come segnalato da diversi cittadini in queste settimane si stanno moltiplicando le presenze di processionaria a Chieti, in particolare nel quartiere Filippone, nel quartiere Levante, alla Villa Comunale e in alcune aree di Chieti Scalo.

«All'appello lanciato nelle scorse settimane sul pericolo processionaria a Chieti non sono purtroppo seguiti interventi immediati delle autorità e la situazione si è fortemente aggravata», denuncia Alessandro Marzoli che sul caso ha presentato una mozione. Alcuni cittadini hanno provveduto a proprie spese per la disinfestazione ma sono sempre di più le larve che scendono dagli alberi ed il problema ora è diventato dell'intera collettività.

«A Chieti mi sono state segnalate in questi ultimi giorni», continua Marzoli, «diverse richieste di intervento al pronto soccorso per bambini colpiti dalle conseguenze del contatto con i bruchi e diverse e gravi intossicazioni di cani che inconsapevolmente annusano le larve che scendono dagli alberi». La processionaria è un insetto artropode, un bruco riconoscibile per il corpo ricoperto da peli lunghi e altamente urticanti. Deve il suo nome all’abitudine di muoversi sul terreno in fila, formando una sorta di "processione". La processionaria è pericolosa per gli animali, le piante e può avere gravi effetti anche per l’uomo. In particolare sono i cani a correre più rischi, dal momento che hanno l’ abitudine di annusare per terra e possono ingerire i peli urticanti del bruco.

Il cane, una volta entrato in contatto con i peli della processionaria, anche semplicemente annusandola, inizia subito a presentare i sintomi dell’effetto urticante: intesa salivazione, tosse e difficoltà a respirare, ingrossamento della lingua, febbre e spossatezza, perdita di appetito, vomito...

L’intervento immediato in caso di contatto è quello di un lavaggio della parte coinvolta, di solito naso e bocca, per poi rivolgersi ad un medico o ad un veterinario.

Per favorire un intervento di disinfestazione o la messa in posa di collari "elimina processionarie" intorno agli alberi nei quartieri colpiti Marzoli ha presentato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale, in cui si chiede un intervento immediato di controllo, informazione e disinfestazione al Comune di Chieti ed alle autorità competenti per evitare che un’area molto popolosa della città venga esposta al rischio di un proliferarsi della processionaria, vista anche la presenza di scuole nel quartiere Filippone e l’ esistenza di molte famiglie con animali d’affezione.

«Chiediamo inoltre un'informazione capillare ai cittadini dei pericoli che può comportare il contatto con quel tipo di bruchi», chiude Marzoli.