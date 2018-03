Tocco da Casauria, 250mila euro per centro raccolta rifiuti ingombranti

TOCCO DA CASAURIA. Con un finanziamento regionale di 250mila euro, il paese sarà presto dotato di un centro di raccolta comunale in cui i cittadini potranno conferire rifiuti potenzialmente dannosi per l'ambiente e di cui spesso ci si disfa in maniera inappropriata come: pneumatici, mobili, batterie, tv, inerti, suppellettili, frigoriferi e tanto altro ancora.

A dare l'annuncio è il sindaco Luciano Lattanzio dopo aver ricevuto una nota del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia Mario Mazzocca.

«La concessione del finanziamento, deliberata dalla giunta regionale con atto n.96 del 16 febbraio scorso, rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio - ha detto il primo cittadino -, soprattutto se si pensa ai grandi vantaggi per l'ambiente, e dunque per i cittadini, che ha un centro di raccolta di rifiuti ingombranti. Era un impegno che avevamo preso subito dopo la chiusura, nel 2012, dello spazio adiacente il cimitero, oggi non più utilizzabile per ragioni che l'intera comunità toccolana conosce – ha sottolineato Lattanzio - e che abbiamo portato a termine grazie all'interessamento dell'onorevole Antonio Castricone e del sottosegretario Mario Mazzocca che hanno immediatmente recepito le mie sollecitazioni. Va infine aggiunto che l'ecocentro consentirà di aumentare la percentuale di raccolta differenziata porta a porta. Non appena riceveremo le linee guida dai competenti uffici regionali potremmo essere più chiari con la tempistica per la realiazzazione, in contrada Ceppeto, di questo centro di raccolta comunale destinato ad ingombranti e rifiuti speciali».

Tocco da Casauria, insieme a Popoli, Spoltore, Città Sant'Angelo e Montesilvano, è uno dei cinque Comuni della provincia di Pescara ad aver ricevuto il finanziamento della Regione Abruzzo.