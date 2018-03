San Giovanni Teatino. Dopo la crisi riapre Mercatone Uno

SAN GIOVANNI TEATINO. Riapre, dopo la fase di sospensione, il Mercatone Uno di Sambuceto (CH). Da giovedì 17 marzo 2016, il punto vendita di via Caravaggio tornerà pienamente operativo. Nei giorni scorsi gli addetti sono stati impegnati nel riassortimento della merce con le nuove collezioni di arredi, tessile, casalinghi e elettrodomestici. Per la riapertura del Mercatone Uno di Sambuceto sono stati richiamati dalla cassa integrazione i 30 addetti del punto vendita e i 4 montatori. Il Mercatone Uno in provincia di Chieti ha una superficie commerciale di 4.000 metri quadri

L’inaugurazione è prevista alle ore 10 di giovedì 17 marzo, al taglio del nastro interverranno i dirigenti della catena leader in Italia nella distribuzione del mobile e complemento d’arredo, e le autorità locali che in questi mesi hanno seguito le vicende di Mercatone Uno.

«Tutta la struttura aziendale è stata impegnata in un grande sforzo per la riapertura del punto vendita di Sambuceto, così come è stato grande l’impegno dei Commissari Straordinari e di tutto il personale per dare una prospettiva all’azienda e salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro – dichiara Italo Soncini, direttore generale di Mercatone Uno – Anche in questo caso possiamo dire di aver mantenuto gli impegni e questa riapertura è una tappa ulteriore del percorso di rilancio del gruppo. Ora dovranno essere i clienti darci fiducia. Da Sambuceto ci aspettiamo risultati importanti e molto abbiamo fatto per poter raggiungere gli obiettivi – conclude Soncini – Non ci siamo limitati a rialzare la serranda, abbiamo rinnovato il punto vendita, il lay out e tutto l’assortimento, per tornare sul mercato con un’offerta all’altezza delle esigenze di consumatori sempre più maturi nelle scelte».

Con le riaperture programmate entro la prima metà del 2016, Mercatone Uno potrà contare su almeno 60 punti vendita (con Sambuceto sono 57 gli store pienamente operativi) e una superficie commerciale di poco meno di 300 mila metri quadri, consolidando la posizione nella leadership delle settore della distribuzione del mobile in Italia. A breve dovrebbe essere pubblicato il bando per la dismissione di Mercatone Uno che riguarderà tutti i 79 punti vendita del gruppo.