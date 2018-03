Sanità. Cooperativa Azzurra: «Asl di Chieti ci deve 3 milioni di euro»

CHIETI. Profonda crisi economica per la cooperativa sociale Azzurra di Chieti a causa del mancato pagamento delle fatture relative a prestazioni effettuate negli anni scorsi da parte della Asl di Chieti.

La cooperativa vanta nei confronti dell’azienda sanitaria crediti per oltre 3 milioni di euro, riguardanti fatture datate 2011. Una cifra enorme che è rimasta congelata con tutte le criticità che ne conseguono per chi è in attesa di vedere accreditato quanto gli spetta. Nulla si muove da mesi nonostante il ricorso ad avvocati, giudici e ‘maniere forti’ che passano sotto il nome di decreti ingiuntivi.

Nulla da fare, la situazione non si sblocca. La sanità che cambia, quella fatta dai ‘ragionieri’ che tagliano gli sprechi è fatta anche di questo. E a rischio ci sono stipendi e posti di lavoro.

Questa situazione rischia infatti di condurre la Cooperativa (che occupa attualmente 170 dipendenti soci lavoratori) al collasso finanziario, poiché non è più sostenibile il ricorso a finanziamenti onerosi per coprire i ritardi e le inadempienze della Asl. Tutto ciò si ripercuote anche sui soci della Cooperativa i quali vantano crediti per stipendi maturati, da oltre 3 mesi oltre la tredicesima.

«Ogni forma di sollecitazione si rivela inutile e dispendiosa», racconta il presidente della cooperativa Pietro Supino, ormai allo stremo. E nemmeno le ingiunzioni emesse dal Tribunale di Chieti hanno indotto la Asl a mutare atteggiamento.

A carico della debitrice risultano infatti già emanati ben due decreti ingiuntivi: uno del giugno 2015 per 280.703,19 (oltre interessi fino alla data del saldo) e un secondo di ottobre 2015 per 1.420.518,29 (sempre interessi esclusi).

Al di là delle opposizioni giudiziarie promosse dall’azienda sanitaria, invece di procedere ai pagamenti, informalmente, rivela Supino, riconoscono che i ritardi nei pagamenti ci sono. «Ma non pagano lo stesso se non formulando vane promesse che di certo non suppliscono il salario o lo stipendio da erogare ai soci-lavoratori». E così la situazione non si risolve.

«La Asl inoltre», continua Supino, «invece di non richiedere prestazioni che non paga o non paga puntualmente, continua ad ignorare e calpestare la dignità e la professionalità dei nostri soci che, quotidianamente, 24 ore su 24, con spirito di abnegazione e sforzi personali forniscono servizi indispensabili a oltre 850 utenti sull'intero territorio».

E’ facilmente intuibile come eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti da parte della Asl determinano il rischio della perdita del posto di lavoro di centinaia di soci con tutti i negativi riflessi sulle famiglie. E a quel punto sarà solo colpa dell’Azienda sanitaria locale.