Tasso spa, giudice ordina reintegra di un sindacalista Fiom

LANCIANO. Nella giornata di ieri, presso il Tribunale di Lanciano, il giudice ha condannato la Tasso SpA, azienda metalmeccanica che occupa circa cento persone, a reintegrare un lavoratore, sindacalista Fiom, annullando di fatto il licenziamento messo in atto circa un anno fa.

«Mario Esposito, questo è il nome del delegato sindacale della Fiom, difeso dall’avvocato Domenico Sciorra, era stato licenziato, a nostro avviso», spiega oggi il segretario provinciale Davide Labbrozzi, «semplicemente perché troppo bravo nello svolgere il suo lavoro sindacale. E’ bene precisare, che Esposito fu licenziato pochi giorni dopo uno sciopero che sollevava una serie di problematiche inerenti la salute delle persone, i carichi di lavoro, il presunto non rispetto di alcune norme legislative in materia di sicurezza».

«La sentenza», continua Labbrozzi, «ha ribadito che con la Giustizia Italiana non si scherza, che le persone vanno rispettate proprio come va rispettata le Legge dello Stato Italiano. Inoltre, la Fiom afferma, è stato precisato indirettamente che i lavoratori non possono essere offesi, che i sindacalisti non vanno considerati un peso di cui liberarsi, ma rappresentanti dei lavoratori con cui confrontarsi».

Il Tribunale di Lanciano ha condannato la Tasso a riassumere tempestivamente il lavoratore, a risarcirlo e a pagare tutte le spese processuali.

La Fiom, attende l’immediato reintegro del lavoratore ed il pagamento di tutto quanto previsto dalla sentenza. «Pertanto, la Tasso e chi l’ha mal consigliata, farebbero bene a riconsiderare il modo di operare», chiude Labbrozzi. La società esegue lavorazioni di materiale plastico e ferroso. Nulla ha a che vedere con l'impresa edile, anch'essa di proprietà dell'Ingegner Tasso.

MA LA SOCIETA’ SMENTISCE COMPLETAMENTE IL SINDACATO



Ma la società smentisce totalmente la ricostruzione dei fatti e tramite lo studio Legale La Morgia- Carinci spiega: «Esposito è stato licenziato in quanto sorpreso a svolgere attività lavorativa in proprio durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia. Tra l’altro lo stesso Tribunale nell’ordinanza del 2 marzo 2016 ha sancito che la condotta tenuta da Esposito era meritevole di sanzione disciplinare, seppur meno grave del licenziamento».

La società garantisce che la qualifica dello stesso Esposito quale esponente sindacale «non è mai venuta in considerazione ai fini del suo licenziamento e men che meno sussiste alcun nesso tra lo sciopero da questi indetto- al quale per inciso non ha aderito nessuno dei dipendenti Tasso srl- e la sanzione disciplinare a lui irrogata. L’ordinanza del tribunale non ha mai affermato che i lavoratori ‘non possono essere offesi, che i sindacalisti non vanno considerati un peso di cui liberarsi, ma rappresentanti dei lavoratori con cui confrontarsi».