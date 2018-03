Italicum va alla Consulta, tribunale accoglie ricorso

ROMA. L'Italicum di fronte alla Consulta. E non solo per il controllo preventivo di costituzionalità previsto dalle riforma costituzionale, ma anche per azione di un giudice che dubita della costituzionalità della nuova legge elettorale. Tra i 'nodi' da sciogliere, il premio di maggioranza e l'assenza di una soglia minima per il ballottaggio.

A rimettere gli atti alla Corte Costituzionale è stato il tribunale civile di Messina, dopo aver esaminato uno dei ricorsi presentati in 17 tribunali italiani per iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale e di un gruppo di legali coordinati da Felice Besostri. Ex senatore, avvocato, Besostri è stato già protagonista della battaglia, vinta, contro il Porcellum, poi effettivamente 'bocciato' dalla Consulta. Nell'ultima partita per eleggere i giudici costituzionali, è stato tra i partecipanti alla corsa, sostenuto dai Cinquestelle che poi hanno appoggiato Franco Modugno: oggi Modugno è tra i componenti della Corte, mentre Besostri questa partita l'ha persa. Ma oggi si dice "estremamente soddisfatto per un risultato che premia il lavoro coordinato in tutta Italia con la presentazione di 17 ricorsi analoghi, che affrontano sotto diversi aspetti quelli che a nostro avviso sono i profili di incostituzionalità dell'Italicum. Riteniamo che questa sia la prima di una serie di ordinanze di rimessione alla Consulta".

E la Consulta risponderà in tempi "ragionevolmente rapidi", assicura il neo presidente Paolo Grossi. La notizia sull'Italicum arriva poco prima della sua elezione. Anche il nuovo presidente, come chi lo ha preceduto, Alessandro Criscuolo, non esita, tra l'altro, a manifestare perplessità sul controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali che è richiesto alla Corte dalla riforma costituzionale varata dal governo Renzi. Ma qui i giudici sono chiamati a rispondere ai rilievi di un tribunale.

Nel ricorso presentato a Messina dall'avvocato Vincenzo Palumbo, vice coordinatore del pool di legali anti-Italicum, erano proposti 13 motivi di incostituzionalità. Il tribunale ne ha accolti sei: il "vulnus al principio di rappresentanza territoriale"; il "vulnus al principio di rappresentanza democratico", punto connesso col premio maggioranza; la "mancanza di soglia minima per accedere al ballottaggio"; la "impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati", questione legata ai capilista; le "irragionevoli soglie di accesso al Senato residuate dal Porcellum"; la "irragionevole applicazione della nuova normativa limitata solo alla Camera dei Deputati, a Costituzione invariata", e non al Senato. Per il Movimento Cinquestelle, il rinvio dell'Italicum alla Consulta "rafforza la nostra convinzione che la legge sia incostituzionale". Il ricorso, tra l'altro, è stato firmato anche dai grillini Francesco D'Uva e Alessio Villarosa. Caustico il ministro dell'Interno Angelino Alfano: l'iniziativa, ha detto, "non mi stupisce. Siamo in Italia... Dove una legge prima di diventare vigente è già mandata alla Consulta. Io - aggiunge - considero le leggi elettorali come modi per contare i voti che però vanno effettivamente presi".