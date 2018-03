Processo ex Monti: Comune Roseto citato: «ora paghi i danni»

TERAMO. Prima udienza ieri in Tribunale a Teramo, per il processo relativo al presunto abuso edilizio nell'area ex Monti a Roseto degli Abruzzi.

Processo che vede imputate sette persone tra costruttore, progettisti, tecnici comunali e un privato cittadino che, all'epoca, acquistò uno degli appartamenti realizzati nell'area e ieri ha visto il collegio (presidente Giovanni Spinosa) disporre la citazione del Comune di Roseto degli Abruzzi come responsabile civile, accogliendo così la richiesta avanzata dalla parte civile.

La vicenda finita davanti ai giudici è relativa a un presunto abuso edilizio relativo al Prusst (programma di riqualificazione urbana) "La città lineare della costa", all'interno del quale, secondo l'accusa, sarebbero state realizzate tre palazzine con una serie di volumetrie in eccesso rispetto al progetto approvato.

A far partire le indagini, nel 2007, fu una denuncia dell'imprenditore Alberto Rapagnà (che si è costituito parte civile nel processo), con il fascicolo passato per due richieste di archiviazione, entrambe rigettate dal gip, fino alla riapertura delle indagini e al successivo rinvio a giudizio degli imputati che, a vario titolo e in base alle diverse posizioni, devono rispondere di reati che vanno dall'abuso edilizio all'abuso d'ufficio al falso.

Nel febbraio 2012 era scattato un blitz della polizia giudiziaria negli uffici tecnici del Comune per sequestrare tutti i documenti della vicenda.

Poi scattò l’operazione della Forestale: gli agenti apposero i sigilli agli attici ritenuti non conformi. A margine dell’aspetto penale ci sarebbe il risvolto civile, in quanto secondo Rapagnà il Comune avrebbe dovuto costituirsi parte civile contro la società costruttrice per poter acquisire a patrimonio pubblico un bene derivante da un presunto abuso che non può essere sanato.

Un passaggio obbligato, quindi, che però il Comune non ha ritenuto di intraprendere, anche perché tra gli imputati figurano anche alcuni tecnici dipendenti comunali. Così è stato lo stesso Rapagnà a chiamare in causa il Comune, questa volta in veste di responsabile civile.

«L'ordinanza», spiega Rapagnà dalle pagine del suo sito internet, «ora dovrà essere notificata al sindaco entro il 13 aprile 2016, data della prossima udienza. «Il sindaco e la giunta hanno così rimediato una pessima figura amministrativa perché non si sono costituiti Parte Civile volontariamente a tutela degli interessi dell'Ente per poi essere stata ordinata dal Tribunale».