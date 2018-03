Neonato morto in ospedale Avezzano, lunedì autopsia

AVEZZANO. Autopsia lunedì prossimo per accertare le cause della morte di un neonato avvenuta giovedì pomeriggio nell'ospedale di Avezzano, poche ore dopo la nascita.

La decisione è della direzione sanitaria del nosocomio. Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Avezzano, ascoltati i famigliari del piccolo, hanno rimesso un'informativa sull'accaduto al sostituto procuratore della repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato che coordina le indagini.

Il bambino, nato ieri mattina poco prima delle 10 con parto naturale, è morto diverse ore dopo il parto mentre si trovava nella culla a poca distanza dal letto della mamma, una donna di Castellafiume.

Inutile ogni manovra di rianimazione, per il piccolo, nato da meno di cinque ore, non c’è stato più nulla da fare.

Secondo la ricostruzione dei medici il piccolo, che quando è venuto alla luce pesava circa 4 chili, non presentava alcun tipo di problema. Anche gli accertamenti di rito a cui vengono sottoposti tutti i neonati dopo il parto non avevano fatto emergere alcuna anomalia tanto che il piccolo era stato regolarmente portato in camera dalla mamma. Sempre lì i parenti avevano avuto modo di salutare la nascita del nipotino tra la gioia generale.

Poco dopo il dramma: a questo punto solo l’autopsia potrà accertare quanto avvenuto.

Sotto shock la famiglia; per loro il giorno più bello della loro vita si è trasformato improvvisamente in a tragedia al momento senza spiegazioni.