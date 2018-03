Calcioscommesse, filone Dirty Soccer: chiuse le indagini

TERAMO. A nove mesi dal terremoto che ha scosso il calcio italiano la Procura di Catanzaro ha firmato l' avviso di conclusione per l'intero filone 'Dirty soccer', confermando le accuse mosse a vario carico per 84 indagati. Tra le partite interessate anche Savona-Teramo, incontro per il quale la Procura contesta il concorso nella frode sportiva a Ercole Di Nicola, ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila calcio, a Luciano Campitelli nella sua veste di presidente del Teramo calcio, all'ex ds del Teramo Marcello Di Giuseppe, all' allora direttore sportivo del Savona Marco Barghigiani, all' allora collaboratore tecnico del Parma Giuliano Pesce, all' allora calciatore del San Paolo Padova Davide Matteini e all'ex allenatore del Barletta Ninni Corda. Per la Procura i sette, "in concorso con calciatori allo stato non identificati", avrebbero operato per alterare il risultato della partita Savona-Teramo. In particolare, si legge nel capo di imputazione, "Di Nicola Ercole, ricevuto all'uopo l'incarico da parte di Campitelli e Di Giuseppe, anche attraverso la mediazione di Matteini, offriva/prometteva denaro o altra utilità o vantaggio a due calciatori del Savona, Cabeccia Marco e Marchetti Alessandro, affinché alterassero le proprie prestazioni agonistico-calcistiche a favore della squadra avversaria del Teramo, offerta che però veniva rifiutata dai due calciatori, conseguentemente Di Nicola, avendo avuto pieno mandato in tal senso da Campitelli Luciano e da Di Giuseppe Marcello, con l' intermediazione di Corda Ninni e Pesce Giuliano, offriva/prometteva la somma di 30.000 euro a Barghigiani Marco che l'accettava e si faceva latore della proposta corruttiva con altri calciatori del Savona, allo stato non identificati, affinché la squadra del Savona uscisse sconfitta nell'ambito del predetto incontro di calcio di Lega Pro Girone B da disputare contro la squadra del Teramo, disputato in data 2.5.2015, conclusosi poi in effetti col risultato di 2 a O, in favore del Teramo, a seguito del quale la squadra del Teramo raggiungeva lo storico traguardo della promozione nel campionato di calcio di Serie B, con una giornata di anticipo rispetto alla fine del predetto campionato di Lega Pro".