Stop organico al Cirsu, attesa per il sopralluogo congiunto

GIULIANOVA. La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle ha protocollato una interrogazione in cui si chiede risposta scritta al sindaco sulla attuale gravissima situazione del Cirsu.

Per anni si è tenuta nascosta la disastrosa situazione in cui versa l’ente.

Oltre al fallimento, costato milioni di euro ai cittadini, adesso c’è un ben più grave problema ambientale, segnalato dall'agenzia regionale Arta. La puzza è spesso nauseabonda e può essere avvertita a chilometri di distanza anche nella nostra città, in particolare a Colleranesco e Villa Volpe.

Per tali motivi il conferimento dell’organico è stato sospeso e i dirigenti nominati dai partiti hanno ricevuto degli avvisi di garanzia di indagini in corso. Cumuli di rifiuti, ormai da anni, sono accatastati nel consorzio.

Una delle 18 criticità riscontrate dall’Arta era la mancanza di separazione dei padiglioni dove vengono depositate le diverse tipologie di rifiuti.

Tale mancanza di separazione sarebbe la causa dei cattivi odori emanati dalla discarica e percepibili in tutta la vallata circostante.

Nella relazione dell’Arta sono stati segnalati anche perdite di percolato, emissioni non controllate e conferimento di tipologie di rifiuti non conformi.

I cittadini delle zone circostanti hanno già proceduto con esposti alla procura affinché siano accertate le responsabilità. Il Movimento 5 Stelle Giulianova ha chiesto al sindaco Mastromauro di riferire sullo stato della raccolta, sulla gravissima situazione ambientale, e sui i costi ulteriori che le inefficienze del consorzio avranno per le tasche

dei cittadini.

«Quello che il sindaco ha definito un gioiellino, per cui ha speso centinaia di migliaia di euro delle nostre tasse, è oramai ridotto una gigantesca pattumiera inquinante», denuncia Trifoni.

Intanto domani è previsto un sopralluogo congiunto tra Regione, Asl, Comuni, Arta e Csa Scarl ai locali della discarica di Grasciano, per verificare se la ditta che gestisce gli impianti, la Csa, abbia ottemperato alle prescrizioni Arta.

A fine gennaio proprio Gerardini, in seguito alla relazione dell’Arta, ha firmato per la chiusura degli impianti destinati al conferimento dei rifiuti organici.

In queste settimane la Csa ha presentato le sue controdeduzioni sostenendo che gli impianti sono in regola.

A Grasciano conferiscono, oltre ai sei comuni soci del Cirsu, consorzio dichiarato fallito a settembre, più della metà dei comuni del Teramano. Già da tempo, però, la discarica serviva solo da centro di trasferenza per i rifiuti organici, che venivano portati in altre province per essere trattati.

Gerardini nei giorni scorsi ha ricordato che con la sentenza di fallimento nei confronti del Cirsu è decaduta anche l’AIA, l’autorizzazione ambientale. Intanto a fine mese si saprà se l’organico potrà essere di nuovo conferito nella struttura del Cirsu.