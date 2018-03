Pescara, convegno Asl contro violenza su donne: Fials critica

PESCARA. La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità polemizza con la Asl di Pescara a proposito del convegno “Fermare la violenza: una rete nel territorio!”, che si è tenuto ieri nell’aula magna dell’ospedale.

«Non possiamo tacere – dice la Fials – che questa azienda è stata condannata già in due gradi di giudizio, con diffida da parte dei giudici, per attività antisindacale fatta contro un componente donna. Questa Azienda è stata condannata per aver ‘spostato’ una lavoratrice e componente la nostra segreteria senza giustificato motivo».

«Questa azienda – conclude la nota – è stata condannata perché aveva preso un provvedimento disciplinare contro una lavoratrice mentre era in gravidanza».

Il sindacato, dunque, si chiede se l’Asl sia qualificata per sponsorizzare un convegno che parla invece della tutela della donna ricordando anche che il manager Claudio D’Amario è stato denunciato da una dipendente per essere stata aggredita verbalmente in servizio.

Il Direttore è stato da poco nominato quale sub commissario alla Sanità alla Regione Campania.

«Ma di fronte a tutto quello che accade intorno alle tante problematiche sulla sanità ed assistenza ai cittadini, la ASL ora si impegna in attività convegnistiche su questi argomenti?», domanda il sindacato.

Ma c’è anche un altro punto contestato. La sede del Convegno è stata fissata in una sala che ha oltre 400 posti. L’orario è particolare: un giorno feriale con inizio alle ore 15.30.

«Come si è pensato di “risolvere” questo che potrebbe essere un problema?», continua la Fials.

M«a semplice.... in una nota inviata ai componenti del C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - gli si notifica che la partecipazione al convegno e’ obbligatoria e che le ore verranno riconosciute come lavorative. Quanti sono i componenti? Sulla delibera istitutiva oltre 100.

Domanda: come si sentirà la donna che è stata trasferita, minacciata, aggredita verbalmente in tutto questo “teatrino”?»