La regina dello Swing Norma Miller premiata dal Comune di Montesilvano

MONTESILVANO. “A Norma Miller, la Regina dello Swing, per aver dato, con la sua presenza, lustro e prestigio alla città di Montesilvano e per aver acceso i riflettori internazionali sul territorio”. Questa la frase apposta sulla targa consegnata questa mattina dal sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno e dal vicesindaco e assessore agli eventi, Ottavio De Martinis, all’icona del Lindy Hop, il ballo originale swing anni ’30.

Classe 1919, Norma Miller è ballerina, attrice, cantante e musicista. Ha lavorato con i più grandi nomi dello show americano, da Louis Armstrong, a Frank Sinatra. Da Chick Webb, Count Basie, a Cab Calloway. «Datemi un disco di Count Basie ed un pollo fritto e risolverò tutti i problemi» ha dichiarato questa vulcanica artista, in visita a Palazzo di Città. «Sono molto contenta di essere qui – ha affermato la Miller – perché Montesilvano mi ha dato l’opportunità di registrare le mie canzoni». In questi giorni, la cantante sta infatti incidendo alcuni brani insieme alla Billy Bros Swing Orchestra, fondata da Maurizio Meterangelo. Le canzoni verranno presentate, in anteprima mondiale, durante l’evento “LOT #2 -The Queen is back in town: Norma Miller in Italia” che si terrà sabato e domenica al Grand Hotel Adriatico, organizzato dall’Abruzzo Swing Society, presieduta da Roberto Bevilacqua, per raccogliere i fondi per finanziare un grande spettacolo dedicato allo swing a Broadway. «Stare qui – ha aggiunto Norma Miller, che ha confessato di voler raggiungere i 100 anni – è come vivere una seconda vita. Una nuova partenza dopo 70 anni di carriera».

«Siamo onorati di poter accogliere nella nostra città una vera icona – ha aggiunto il sindaco -. Dallo scorso anno abbiamo ospitato il festival dedicato allo swing, una manifestazione di grande successo che vogliamo far crescere ulteriormente». «Questa estate – ha aggiunto l’assessore De Martinis – organizzeremo la seconda edizione del Festival dello swing che sarà arricchito dalla presenza di Norma Miller che tornerà a trovarci nel mese di agosto».