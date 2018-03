Concorso contestato arriva al Tar. Asl: «nessuna irregolarità»

L’AQUILA. «L'azienda, non avendo rilevato irregolarità sull'operato della Commissione, in assenza di pronunciamento dell'autorita' giudiziaria, ha ritenuto di portare a compimento la procedura concorsuale».

Lo annuncia la direzione della ASL1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila in merito al concorso per 4 posti di operatori socio sanitario (Oss).

Sono un centinaio i partecipanti alla prova pratica che nei giorni scorsi, tramite il legale Mario Angelo Candido, hanno presentato la richiesta di accertare le modalità in cui si è espletata la prova e quindi l’annullamento della stessa.

Il documento, che riporta le gravi accuse sulle presunte irregolarità, è stato inviato anche ai vertici di Regione e del ministero della Salute, alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla procura regionale della Corte dei conti.

La prova pratica, cui hanno partecipato circa 800 persone arrivate da tutta Italia, si è svolta a luglio scorso, al palazzetto del ghiaccio di Roccaraso.

«L’ aula gigantesca ha ospitato 800 persone», aveva raccontato un partecipante a PrimaDaNoi.it, «il caos regnava sovrano, i concorrenti avevano possibilità di entrare e uscire dall' aula in continuazione anche dopo l' apertura delle buste perchè la sorveglianza c' era ma non è stata svolta in modo adeguato».

Secondo il concorrente anche i cellulari, che da regolamento andavano deposti fuori, in realtà squillavano in continuazione nell’aula.

E poi ancora i banchi non erano separati gli un dagli altri quindi si aveva la possibilità di copiare tra i concorrenti, addirittura «ci è stata data la possibilità dal presidente della commissione esaminatrice di poter cambiare la risposta durante l' esecuzione del quiz apponendo una scritta ‘no’ sulla risposta ritenuta sbagliata per poter poi mettere un altra crocetta sulla risposta ritenuta giusta, in questo modo alterando di fatto il documento in questione. Questa cosa io non l’ avevo mai sentita prima in un concorso regolare».

Ma per la direzione sanitaria non c’è nulla da contestare. «Il vespaio sollevato intorno al concorso», dicono i vertici dell’azienda sanitaria, «va ben oltre il senso della misura. Spiace per i candidati che non sono risultati idonei al concorso ma gli atti vanno valutati nelle sedi opportune, non attraverso processi mediatici e dichiarazioni su organi di informazione con il solo scopo di fare cassa di risonanza».

All'udienza, in programma ieri mattina al Tar di L'Aquila, l'avvocato della parte ricorrente ha chiesto il rinvio allo scopo di prendere visione della memoria e della copiosa documentazione depositata dal legale della Asl. Il rinvio ha portato alla fissazione della nuova data al prossimo 24 febbraio.

«L'auspicio», conclude la direzione Asl, «e' che tutto sia riportato nell'alveo naturale e che siano a pronunciarsi gli organi competenti, nei confronti dei quali e' riposta la massima fiducia».