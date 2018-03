Sequestrati 90 mila prodotti contraffatti di Carnevale

PESCARA. Giocattoli, trucchi, maschere, parrucche e accessori di Carnevale, contraffatti, privi della marcatura "CE" e delle informazione di tracciabilita' e composizione, erano esposti per la vendita presso dieci esercizi commerciali a Pescara, Montesilvano e Cepagatti. Circa 90.000 prodotti, in gran parte destinati a finire tra le mani dei bambini, oggetti accattivanti, "usa e getta", offerti al prezzo di pochi spiccioli, ma di pessima qualita', contenenti componenti prive delle minime indicazioni e precauzioni d'uso, non conformi agli standard di sicurezza e potenzialmente molto pericolosi per la salute.

E' cio' che hanno accertato le Fiamme Gialle di Pescara nell'ambito di specifico dispositivo di controllo a contrasto della contraffazione e a salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, ulteriormente intensificato in questi giorni di Carnevale.

I prodotti illegali rinvenuti dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara sono stati sequestrati e subito tolti dagli scaffali. Pesanti sanzioni sono state contestate ai titolari dei punti vendita, imprenditori di origine cinese: per tre di loro e' scattata la denuncia all'Autorita' Giudiziaria per il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", altri sette sono stati segnalati in via amministrativa alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo. Il fenomeno dell'abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti irregolari - evidenzia la fianza - danneggia il mercato, sottrae opportunita' e lavoro alle imprese che rispettano le regole e mette in pericolo la salute dei consumatori.

Dal primo gennaio del 2014 e' stato reso operativo l'applicativo S.I.A.C. - sistema informativo anti contraffazione - raggiungibile da chiunque attraverso il sito internet https://siac.gdf.it, in grado di fornire un quadro aggiornato circa l'azione svolta dai vari attori istituzionali che presidiano il "mercato del falso", mettendo a disposizione dell'utenza anche indicazioni e consigli pratici per evitare di acquistare prodotti contraffatti o pericolosi.