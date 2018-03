Sequestrata discarica a cielo aperto in via Tiburtina

PESCARA. Nel corso dell’esecuzione della vasta operazione condotta ieri dai militari della Compagnia di Pescara, che ha smantellato una ramificata associazione a delinquere volta alla commissione di furti di rame, ricettazione e riciclaggio, i militari hanno eseguito una misura cautelare all’interno di un complesso di case in via Tiburtina.

L’intervento sull’obiettivo è stato eseguito in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara i quali, conclusa la cattura e trovandosi di fronte ad una situazione di particolare gravità, hanno provveduto a porre immediatamente sotto sequestro un’ampia area di oltre 200 mq nella quale i residenti svolgevano senza alcuna autorizzazione attività illecita, in forma ambulante, di raccoglitori e trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non, abbandonandoli poi sul terreno.

Impressionante quello che i Carabinieri si sono trovati davanti: una vera e propria discarica con veicoli fuori uso abbandonati, scarti di plastica, rottami ferrosi, RAEE, imballaggi, valigie, reti, bici e qualunque altro oggetto raccolto per strada. Al termine del controllo 7 romeni, tutti residenti nel complesso di case, sono stati denunciati alla Procura di Pescara e sono stati diffidati al ripristino dei luoghi con la bonifica dell’area.