Pescina avvia l’iter per realizzare un Centro di Raccolta dei rifiuti

PESCINA. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Iulianella comunica che, con delibera consiliare n. 52/2015, il Comune di Pescina ha dato avvio all’iter per la realizzazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti sul proprio territorio a supporto del sistema di raccolta “porta a porta”.

«Il Centro di Raccolta dei rifiuti – dichiarano l’assessore ai Lavori Pubblici, Mirco Mazzocchetti, ed il Vicesindaco, Tiziano Iulianella, - verrà realizzato in un’area comunale ricadente nella zona artigianale, al fine di integrare il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Grazie a tale Centro, infatti, la cui realizzazione non comporterà alcun onere di spesa da parte del Comune, - proseguono Mazzocchetti e Iulianella – le utenze, sia domestiche che non, avranno la possibilità di un conferimento, diretto e gratuito, dei rifiuti all’interno di quest’area dove saranno predisposti speciali contenitori, suddivisi per le diverse frazioni merceologiche che saranno soggette, successivamente, al recupero, al riciclo o allo smaltimento. In altre parole, le utenze che hanno la necessità di un conferimento immediato, come ad esempio i non residenti che al momento della partenza devono conferire i rifiuti prodotti nel soggiorno, - proseguono - potranno recarsi presso il Centro di Raccolta dove un operatore specializzato incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza seguirà la fase di deposito. Inoltre, nella fase di predisposizione del progetto per la realizzazione del Centro, ci faremo carico di chiedere alla società Gea S.r.l. di inserire un'ulteriore area a sé stante, sottoposta a controllo tramite videosorveglianza, utilizzabile in via esclusiva per i non residenti mediante apposite tessere elettromagnetiche, al fine di consentir loro di conferire i propri rifiuti in qualsiasi ora e giorno della settimana, anche di domenica - concludono l’Assessore ed il Vicesindaco».

«Ad oggi possiamo affermare che il sistema di gestione dei rifiuti ha prodotto i risultati auspicati –commenta Domenico Sessa, Capogruppo del Gruppo consiliare di maggioranza - posto che, a meno di un anno dall’avvio del servizio, le percentuali di raccolta differenziata si sono assestate al di sopra del 70%. Il successo – aggiunge Sessa - è stato il frutto della passione e della meticolosità impiegata dall’Amministrazione presieduta dal Sindaco emerito Maurizio Di Nicola nella fase propedeutica allo start-up del servizio, ma, soprattutto, il risultato dell’alta coscienza civica che alberga nella maggior parte dei cuori dei pescinesi e dei veneresi. Ovviamente, tale risultato – prosegue il Capogruppo di maggioranza - non costituisce il traguardo raggiunto, ma solo le solide fondamenta su cui edificare una nuova fase volta al miglioramento dell'attuale servizio. In questo percorso, infatti, s’innesta la realizzazione del Centro di Raccolta – conclude - che siamo certi porterà numerosi vantaggi in termini di più alte percentuali di raccolta differenziata, oltre che a diminuire il fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale, nonché a garantire un servizio più aderente alle esigenze del cittadino».