Traffico illecito di rifiuti, guai per 5 persone

ROMA. Blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma che sta eseguendo in collaborazione con i reparti di Ancona, Campobasso, Firenze, Grosseto, Perugia e Pescara, e del Comando Provinciale della Capitale, cinque ordinanze di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di attivita' organizzate per il traffico illecito dei rifiuti e truffa. Ai cinque e' stato imposto anche il divieto temporaneo di esercitare attivita' imprenditoriali o professionali per 12 mesi. Gli indagati avrebbero accumulato profitti per 1,2 milioni di euro