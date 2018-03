Il ritorno di Armando Mancini: nuovo manager della Asl Pescara

PESCARA. La Giunta regionale ha individuato il dott. Armando Mancini quale direttore generale della Asl di Pescara. Ora si dovrà attendere la stipula del contratto. Il dg uscente, Claudio D'Amario, alle ore 10 aveva comunicato al Presidente Luciano D'Alfonso le proprie dimissioni, che sono state accettate.

«Mancini è uomo di notevole levatura - ha commentato D'Alfonso - tanto che lo volli con me come assessore quando divenni sindaco di Pescara. Oltre a essere una persona competente in materia sanitaria, egli proviene da una famiglia di grande tradizione di servizio pubblico: il padre Antonio fu primo cittadino a Pescara dal 1956 al 1963 e deputato dal 1963 al 1976, e contribuì in maniera determinante - insieme al vescovo Antonio Iannucci - alla fondazione dell'ospedale civile locale». «Ringrazio il Presidente e la Giunta per questa designazione - ha affermato Mancini - che mi riempie di orgoglio perché è un onore poter lavorare per la comunità in cui si vive, e soprattutto farlo nel proprio settore di formazione. Ho gran voglia di fare anche se il momento per la sanità nazionale è difficile, ma è in questi frangenti che si vede, se c'è, la capacità dei singoli. Le mie priorità saranno l'assetto del polo riabilitativo a Popoli, la riapertura del materno-infantile a Pescara e la drastica riduzione le liste di attesa».

Il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha però commentato: «La nomina di Armando Mancini quale nuovo manager della Asl di Pescara ha sicuramente un significato politico di grande e grave rilevanza: ottima persona, ottimo medico, ma anche esponente politico del Pd, fortemente inquadrato, avendo rivestito, per i Ds prima, per il Partito Democratico poi, il ruolo di consigliere comunale e di assessore al traffico. In altre parole la sua nomina è il sintomo di una lottizzazione politica spinta della nostra sanità pescarese, proprio nel momento in cui i cittadini chiedono che la politica metta giù le mani dalla nomina di primari e dirigenti, una lottizzazione che arriva in un momento molto delicato, quando il Governo regionale D’Alfonso-Pd tenta di smantellare l’intera rete dell’assistenza, determinando la chiusura di reparti, di eccellenze e di interi nosocomi, tentativi ai quali Forza Italia sta cercando di opporsi appellandosi a ogni strumento della democrazia».