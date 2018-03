Amianto alla ex fornace, dopo l’ordinanza urgente tutto ancora fermo

MARTINSICURO. Una denuncia pervenuta nelle scorse settimane agli uffici dell’Arta segnalava per l’ennesima volta la presenza di rifiuti e amianto interrati nell’area dell’ex fornace Fiore di Martinsicuro.

Un problema che va avanti da una decina di anni nella zona dove, nei sogni dei passati amministratori cittadini, sarebbero dovuti sorgere una multisala cinematografica o un parco di divertimento per bambini. Nulla di tutto questo ha visto mai la luce ma il terreno continua ad essere da anni oggetto di lettere, esposti dei residenti, carte bollate tra amministrazioni varie che si palleggiano la responsabilità.

Ad ottobre scorso il sindaco di Martinsicuro, Paolo Camaioni, aveva emesso una ordinanza urgente proprio relativa alla bonifica e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti amianto, compreso l’avvio a recupero o smaltimento di ulteriori rifiuti presenti nell’area.

Il primo cittadino aveva notificato l’atto ai tre curatori fallimentari e al custode giudiziale, visto che per l’intero complesso è in corso una vendita all’asta. La presenza di rifiuti speciali, tra i quali amianto nella zona, era stata già certificata anche dall’Arta, che ha effettuato un sopralluogo nell’area in questione, sollecitata anche da alcuni residenti.

E proprio all’Arta il 29 dicembre scorso è arrivato l’ennesimo esposto di un cittadino che ha segnalato ancora la presenza di materiale in cemento amianto interrato nel sito in questione.

L’agenzia ha così scritto al Comune facendo notare che «la verifica della presenza dei rifiuti interrati, la loro eventuale rimozione ed il rispristino dello stato deve essere eseguito» dall’ente comunale.

Ad occuparsi dei lavori in questi, a quanto pare, sarà la ditta Hiram alla quale l’Arta il 17 gennaio scorso ha fornito tutte le indicazioni sul come muoversi.

Il dirigente della Sezione Controlli Integrati, Mauro Campanella, ha ricordato la necessità di dover fare un Piano di Indagini Ambientali che deve essere trasmesso a Regione, Comune, ARTA, ASL e provincia.

Bisognerà inoltre fare una ricostruzione dei dati sulla storia del sito, un piano di demolizione, un piano di riconversione urbanistica e un piano di investigazione.

Sarà la volta buona?