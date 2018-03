Villa Pini e trasferimento. Febbo: «Spatocco conosceva decreto prima di essere pubblicato?»

ABRUZZO. Passano i giorni e saltano fuori documenti e così si scoprono altri indizi che avvalorano la tesi di una strana “premonizione” dei privati in grado di muoversi prima ancora che gli enti pubblici autorizzino.

Così Mauro Febbo informa che ha provveduto a integrare l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Pescara nei giorni scorsi arricchendolo con documenti e «puntuali approfondimenti». Il Presidente della Commissione di Vigilanza spiega che solo nella giornata di ieri nella Commissione di Vigilanza è stato notificato, dalla Direzione Regionale Sanità, il Decreto n.4 datato 11 gennaio 2016.

Inoltre lo stesso Febbo ha avuto copia dell’istanza presentata in data 4 gennaio 2016 presso gli Uffici del Comune di Chieti (prot. N.001/C del 7 gennaio 2016) per chiedere la modifica dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art 4 della L.R. 32/2007 da parte di Synergo srl.

«Leggendo i due documenti, decreto e istanza – sottolinea Febbo – è evidente il richiamo a passaggi molto similari che potrebbe portare a malignare sul fatto che parrebbero essere stati scritti dalla stessa “manina”. Nella istanza di Synergo srl datata ben 7 giorni prima, già si conoscevano i contenuti del Decreto stesso , datato 11 gennaio (sic !!!) che è stato reso ufficiale però solo ieri, 20 gennaio. Mi auguro che gli accertamenti non portino a scoprire che sia stato consegnato e/o reso pubblico ai “privati” prima che agli Organi ufficiali della Regione Abruzzo. Ciò che però ho voluto sottolineare nella missiva è il fatto che la Clinica privata, ma risultano anche le altre, aveva/hanno già provveduto ad attuare il trasferimento dei reparti e del personale (e i malati sono stati prima dimessi, poi fatta nuova prescrizione e nuovamente ricoverati ?) dando attuazione al provvedimento commissariale. A questo proposito non mi risulta che, a oggi, il Comune di Chieti, da notizie informali neanche Pescara e Città Sant’Angelo, abbia rilasciato alcuna autorizzazione. Per cui ho provveduto anche a chiedere alla Direzione generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti un intervento diretto a bloccare l’attuazione del Decreto n.4 fintanto che non venga rilasciata l’eventuale permesso da parte del Sindaco teatino e degli altri due colleghi».

Analoga richiesta è stata inoltrata alle autorità di polizia sanitaria preposte affinché accertino «le autorizzazioni valide e i requisiti idonei allo svolgimento delle attività a oggi legittime e non quelle prive di nuova autorizzazione».

«Quello che sta accadendo in Sanità – conclude Febbo – è paragonabile solo a quello che avviene nei regimi come quello Turco o Nord Coreano: omertà, silenzi, mancata vigilanza e “coccole” magari solo per auto incensarsi».

PAOLUCCI:«TUTTO REGOLARE»

«Sono stupito dalla polemica che si è scatenata intorno al riordino dei posti letto delle cliniche Spatocco e Villa Pini di Chieti, soprattutto perché sono state sollevate questioni prive di fondamento, che rischiano solo di ingenerare confusione nell'opinione pubblica», dice l'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci.

«Va precisato - spiega Paolucci che il Decreto Lorenzin, concertato nella precedente legislatura dell'allora assessore Febbo, e pubblicato il giugno scorso, impone e favorisce la concentrazione delle prestazioni sanitarie, anche se dislocate in siti diversi all'interno della stessa regione, e a maggior ragione, dunque, se erogate da presidi (pubblici o privati) che si trovano a distanze molto ravvicinate. Non può quindi essere considerata causa ostativa il fatto che i posti letto interessati dal riordino, insistono su due differenti Asl, per di più contigue».

Per Paolucci, inoltre, non corrisponde al vero che tutti i posti per acuti di Villa Pini e Spatocco saranno trasferiti a Pescara: di questi 111 posti letto ospedalieri rimarranno a Chieti, il numero massimo utilizzabile presso la clinica Spatocco.

«La realtà - prosegue l'assessore - è che non c'era nessuna alternativa: senza questo riordino non sarebbe stato possibile, a partire dal primo gennaio 2017, budgetizzare Villa Pini, perché sotto i 60 posti letto. Il risultato è che a quel punto sarebbe stata chiusa, con pesanti conseguenze sia sul profilo assistenziale, che sotto il profilo occupazionale. Fa però riflettere che a sollevare questa polemica sia stato proprio Febbo, che ha scelto di portare Villa Pini sotto i 60 posti letto, pur conoscendo lui il Decreto Lorenzin allora in discussione, e nel frattempo ha consentito operazioni di spostamento di posti letto e budget come nei casi Sanatrix e Santa Maria. Scelte che hanno costretto una parte importante della comunità abruzzese (visti i numeri della mobilità passiva, che ha raggiunto nel 2013 e 2014 cifre record), a spostarsi non di 15 minuti, ma di centinaia di chilometri per farsi curare».

Secondo l'assessore, inoltre, la riorganizzazione della Spatocco a Chieti, sarà funzionale anche all'attività del policlinico teatino, dove si registrano criticità sull'area medica (non su quella chirurgica), con disservizi per i pazienti che spesso restano sulle barelle in attesa di un posto letto disponibile.

ISTANZA SPATOCCO