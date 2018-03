Ospedale di Pescara. Ci vogliono i Nas per far funzionare bene i riscaldamenti

PESCARA Sopralluoghi dei Carabinieri del Nas di Pescara negli ospedali del capoluogo adriatico e dell'Aquila. I militari, in entrambe le strutture, hanno riscontrato alcune anomalie, che saranno segnalate agli enti competenti.

In particolare, a Pescara il sopralluogo è stato condotto in collaborazione con il Servizio prevenzione e protezione aziendale della Asl, dopo segnalazioni circa il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento in alcuni locali del reparto di Nefrologia destinati alla dialisi. Nel corso del controllo è stato effettuato un intervento tecnico da parte della ditta che si occupa della manutenzione, che ha risolto l'anomalia e ripristinato l'efficienza dell'impianto.

I Nas hanno anche verificato che la temperatura fosse ottimale ed hanno fatto dei rilevamenti sul tasso di umidità, che presenta lievi difformità; difformità anche per quanto riguarda alcune valvole termostatiche dei termosifoni e sui diffusori di aria condizionata che non possono essere direzionati. Sopralluogo anche all'ospedale dell'Aquila, dopo segnalazioni circa casi di sovraffollamento in un ambulatorio del reparto di Cardiologia, dove un paziente in attesa, nei giorni scorsi, avrebbe anche avvertito un malore.

Ispezionati quei locali ed alcuni reparti, ma l'eventuale emergenza sovraffollamento era rientrata. I controlli sono stati estesi anche ai carrelli per l'emergenza, per verificare la presenza dei defibrillatori a disposizione dei reparti: alcuni dispositivi erano mancanti.

La direzione delal Asl ha poi precisato che: «la fuoriuscita di aria fredda dai diffusori dell’impianto di condizionamento è stata provocata dall’intasamento improvviso del filtro. Il problema è stato comunicato al Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale della ASL di Pescara, Ing. Vincenzo Lo Mele, intorno alle ore 18.00 di martedì 19 Gennaio che, prontamente, ha dato disposizione al tecnico incaricato alla manutenzione. Il malfunzionamento è stato rapidamente risolto, riportando la temperatura nei vari ambienti ai valori ottimali. In data 20 gennaio 2016, è stato effettuato un ulteriore controllo della temperatura da parte dell’Ufficio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza Interna della ASL di Pescara che ha riscontrato valori nella norma. Ulteriori interventi, infine, sono stati previsti per l’ottimizzazione del sistema di umidificazione e di flusso di aria».