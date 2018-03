Blitz Nas ospedale Chieti: sovraffollamento e farmaci scaduti

CHIETI. Blitz dei carabinieri del Nas di Pescara, ieri, all'ospedale di Chieti, dopo le segnalazioni circa il sovraffollamento nei reparti di Clinica medica e Medicina.

Nel corso del sopralluogo i militari hanno riscontrato una situazione particolarmente critica, con le decine di barelle presenti nei corridoi che hanno generato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'accesso al materiale antincendio e per l'utilizzo delle bombole dell'ossigeno.

I militari del Nas hanno poi esteso i controlli a quasi tutto l'ospedale e, nel corso della giornata, hanno ispezionato decine di reparti. In alcuni casi sono stati trovati dei farmaci scaduti: oltre trenta le confezioni di medicinali sottoposte a sequestro.

Come già avvenuto nel corso dell'estate in seguito a controlli in numerosi ospedali abruzzesi, i carabinieri segnaleranno quanto riscontrato all'autorità giudiziaria e agli organi competenti per i provvedimenti del caso.