Comune L’Aquila: 6mln di debiti fuori bilancio

L’AQUILA. Nella tarda serata di ieri, il Consiglio comunale ha, infine, approvato lo schema di transazione con l' ASM con il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 3 milioni e mezzo di euro, somma che permetterà all'Azienda dei rifiuti aquilana di contrastare, a fronte di un bilancio 2015 chiuso per la prima volta con il segno positivo, la grave crisi di liquidità riconducibile a fatturazioni risalenti ai periodi precedenti l'adozione, da parte dell'Amministrazione Cialente, del primo contratto di servizio.



Con l'approvazione di quest'ultimo punto, il Consiglio comunale ha approvato ieri, in totale, la somma di 6 milioni e mezzo di debiti fuori bilancio, risolvendo situazioni che si perpetravano da anni.

«Stiamo portando avanti un'importante operazione di pulizia del bilancio – ha dichiarato il Sindaco Massimo Cialente – e abbiamo ancora un anno e mezzo per poterlo fare con un'ulteriore revisione dei residui attivi e passivi, dei mutui e di tutti i debiti fuori bilancio. Un gesto di grande responsabilità di questa Amministrazione ma soprattutto della maggioranza di centro sinistra che, ancora una volta, si è trovata a risolvere problemi che il Comune dell'Aquila trascinava da decenni; mi riferisco non solo ai debiti fuori bilancio ma anche alla vicenda appena conclusa dei 7 milioni e mezzo di metri quadrati di vincoli decaduti, finalmente normata. Ringrazio la Giunta, gli uffici, ed i consiglieri della maggioranza di centro sinistra che nonostante la difficilissima fase post sisma della ricostruzione pubblica e privata, dell'assistenza alla popolazione, della gestione del progetto CASE, si stanno impegnando a consegnare alla nuova Amministrazione che verrà nella primavera del 2017, un Comune che ha risolto tutte le problematiche dal secolo scorso in attesa di risposte».

«Ringrazio anche per aver deciso di riconoscere il debito fuori bilancio alla ASM; con questo atto l'Azienda sarà in condizione di sistemare le proprie pendenze ma soprattutto potrà avviare gli investimenti necessari a completare, su tutto il territorio comunale, la raccolta differenziata, cosa che comporterà ulteriori risparmi. Si continua così - ha concluso il Sindaco - l'azione volta al perseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza grazie anche al grande impegno di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori di ASM oltre che dell'Amministratore unico Rinaldo Tordera e del collegio sindacale».